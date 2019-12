¿Te disfrazarías como Billie Eilish? Famosos crean esta nueva tendencia

El fenómeno mundial de tan sólo 17 años, Billie Eilish sigue marcando tendencia gracias a su estilo que rompe los estándares convencionales de moda y que ha sido copiado por millones de fans e incluso celebridades.

Aunque goza de gran belleza, con unos destacables ojos de un azul extremadamente claro, Billie Eilish se caracteriza por usar atuendos algo masculinos con camisetas varias tallas más grandes que la suya, pantalones anchos que le llegan a la rodilla y sin preocuparse por que las piezas combinen las unas con las otras.

Billie Eilish cautiva a todos con su estilo

Sin duda, su estilo ha cautivado a más de uno y la ha convertido en un referente, por lo que no fue sorpresa para nadie excepto la propia Billie Eilish, que más de una celebridad se vistiera como ella para Halloween.

Tal fue el caso de personalidades como la actriz Nina Dobrev, ex- protagonista de The Vampire Diaries, quién copió la mirada algo perdida de Billie Eilish con una raíces verdad y lágrimas negras en el rostro.

Otra que llamó la atención fue la también actriz, Jameela Jamil en un atuendo completamente negro y corona, una clara referencia al vídeo musical “You should see me in a crown” de Billie Eilish.

Pero las mujeres no fueron las únicas que se unieron a la tendencia; el cantante Edwin Honoret de la boyband, PrettyMuch, sorprendió en redes sociales con la pose característica de Billie Eilish y un atuendo color crema, así como una peluca negra para completar el look.

PERO, ¿QUÉ PIENSA BILLIE EILISH?

Billie Eilish le probó a todos que tiene una mente muy abierta y peculiar personalidad. La intérprete de “Lovely” disfrutó el ver a sus compañeros imitarla este Halloween e incluso, compartió sus disfraces favoritos en sus historias de Instagram.

Aunque la tendencia la tomó por sorpresa, la compositora de temas como “Ocen Eyes” y “All the good girls go to hell”, pareció disfrutar de ello y felicitó a varias celebridades por su creatividad.