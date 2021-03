Disenchantment: Fecha de estreno, personajes y trama de la cuarta temporada

Matt Groening nunca ha dejado de burlarse de sus propios intereses. En sus esfuerzos pasados, Los Simpson se burlaron de la vida suburbana, la familia nuclear y la sociedad en general. Mientras tanto, Futurama deconstruyó hábilmente los diversos tropos de la ciencia ficción antes de que nadie oyera hablar de Rick & Morty. Sin embargo, después de dejar ambos proyectos, Groening nunca se rindió.

En 2018, comenzó una nueva serie llamada Disenchantment, otra parodia despiadada dibujada en el estilo típico de Groening. Pero en lugar de ciencia ficción o suburbios, este se propone burlar cualquier cosa y todo sobre el género de fantasía (retomando donde lo dejó la película de Futurama, Bender's Game).

Con tres temporadas de diez episodios ya en la bolsa, Disenchantment (también llamada "Desencanto" en español), les ha estado dando a los fanáticos exactamente lo que querían. Ahora, han pasado meses desde el lanzamiento de la temporada 3. Después del último final del programa, los fanáticos se preguntan cuándo podrán ver la temporada 4 y cuál será el destino de sus personajes favoritos.

¿De qué trata la serie (Des)encanto?

La serie "(Des)encanto" de Netflix va por su cuarta temporada/Foto: Quiibo

La historia de “(Des) encanto” tiene lugar en Dreamland, un mundo medieval en ruinas, donde veremos las aventuras (bueno, más bien las desventuras) de Bean, una joven princesa a la que le gusta beber, junto a su enérgico compañero de fatigas Elfo y Luci, su demonio personal. Durante la travesía de sus desventuras este peculiar trío se topará con trolls (los de internet no, los otros), ogros, arpías, duendecillos, diablillos, morsas y un sin fin de humanos tontos.

En la temporada 2 y 3, vimos la evolución de cada uno de los personajes de la serie animada de Netflix, y cómo la historia poco a poco se vuelve más oscura e intrigante para la audiencia. Cuando el programa se estrenó en 2018 las críticas fueron diversas, ya que hay quienes la amaron, y quienes consideran que a diferencia de otros proyectos de Groening, no era una serie que enganche. Sin embargo, la plataforma de streaming decidió continuar con la producción hasta ahora.

La cuarta temporada de Disenchantment posiblemente tendrá varias sorpresas, como el regreso de algunos personajes o la aparición de nuevos. De igual manera se ha especulado que esta cuarta parte podría ser el final de la serie, ya que así estuvo planeada desde que se creó el proyecto, por lo que muchos fans han creado diversas teorías de lo que posiblemente podría ocurrir en los nuevos episodios.

Fecha de estreno de la temporada 4 de “Disenchantment”

Disenchantment podría llegar hasta el 2022, aunque Netflix aún no ha confirmado/Foto: NME

Lamentablemente, todavía no ha habido un anuncio oficial sobre la fecha de lanzamiento de la temporada 4 de Disenchantment. Según Variety, sabemos que el show está programado para tener otros diez episodios al menos. Netflix compró 20 episodios más del programa en 2018. Esto fue después de que la compañía de transmisión ya aprobara la producción para la segunda temporada.

Si bien no tenemos información sobre una fecha de lanzamiento exacta de Disenchantment, el patrón de lanzamiento de cada temporada sugiere que los fanáticos podrán ver la temporada 4 en algún momento de 2022. Hasta ahora, cada temporada se ha lanzado aproximadamente un año después de la otra, a partir de 2018. Salvo un pequeño descanso en 2020 (que puede o no haber sido debido a COVID-19), Disenchantment se ha mantenido bien en este calendario. Entonces, por ahora, parece que los fanáticos tendrán que esperar hasta que termine el 2021 para ver más de Bean, Luci y Elfo.

¿Qué personajes estarán en Disenchantment 4?

La serie de Matt Groening contará con algunos de sus personajes famosos de las temporadas anteriores/Foto: Daily Advent

Se puede suponer con seguridad que gran parte del elenco de Disenchantment volverá para la temporada 4. La última temporada fue apagado con un poco de un cliffhanger para los personajes principales, por lo que los aficionados al menos pueden esperar ver Bean (Abbi Jacobson), Elfo ( Nat Faxon) y Luci (Eric Andre). Del mismo modo, el rey Zog (John DiMaggio) y la reina Dagmar (Sharon Horgan) desempeñaron un papel importante en los eventos previos a la conclusión de la temporada 3, por lo que es probable que los fanáticos los vuelvan a ver.

Desafortunadamente, no hay nuevos anuncios del reparto de Netflix o los creadores de Disenchantment Los fanáticos que esperan pistas sobre personajes secundarios nuevos o que regresan tendrán que sostener a sus caballos un poco más antes de aprender algo. Es posible que no aprendan sobre las nuevas voces del programa hasta que la temporada 4 esté mucho más cerca de su lanzamiento, si es que aún no lo ha hecho. Lo mismo puede decirse de otro elemento importante del espectáculo.

Trama de la cuarta temporada de Disenchantment

Disenchantment dejó muy intrigados a los fans en su tercera temporada/Foto: Spoiler Time

Junto con la eventual fecha de lanzamiento y elenco, no ha habido anuncios sobre la historia de la temporada 4. Los fanáticos pueden especular sobre la base de los hilos sueltos que dejó el final de la temporada 3, pero no hay certezas. La última vez que los vimos, los personajes principales Bean y Luci han sido enviados a una de las dos vidas posteriores (aunque, solo una a través del método tradicional). Mientras tanto, Elfo fue apresado por un grupo de ogros por cegar a su príncipe.

Los protagonistas están en una situación desesperada y sus destinos son inciertos actualmente. En cierto modo, esto hace que la relativa sequía de información sea una especie de contribución a la sensación de suspenso de la serie. Los fanáticos estarán al borde de sus asientos durante este período de transición entre temporadas.

Afortunadamente, los fanáticos al menos tienen una oportunidad segura de ver la temporada 4. Como se dijo anteriormente, Netflix tiene otros 10 episodios ya planeados (y probablemente en producción), por lo que los fanáticos pueden esperar que se respondan algunas de sus preguntas. Hasta entonces, sin embargo, pueden esperar estar en suspenso. ¿Estás emocionad@ por el lanzamiento de la próxima temporada de Desencanto o Disenchantment? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

