Diseñador de efectos especiales en ‘El Señor de los Anillos’ mata a sus padres

Serguéi Kudriávtsev es el hombre que había trabajado como diseñador de efectos especiales de la popular saga "El Señor de los Anillos”, “X-Men: La batalla final" y “El planeta de los simios: (R)Evolución”, cuando este viernes 11 de octubre fue condenado a un mínimo de 26 años de prisión, por admitir el crimen de asesinato contra sus padres de nacionalidad rusa y neozelandesa.

El acusado de 48 años declaró que asesinó a sus padres en su casa en Londres, porque no compartían los mismos valores que él, principalmente por el motivo de que ellos no cuidan adecuadamente a su perro y que él ya tenía mucho tiempo de sentir una ira incontrolable hacia sus padres.

Kudriávtsev confesó que ya en más de una ocasión estaba molesto por el trato de sus padres, le comentó a su esposa que ellos siempre dejaban la ventana abierta de la casa, lo que según él, causó que a su mascota Enzo le brotara una infección en los dientes.

Reveló que el 20 de mayo se enfadó tanto con sus padres, Tatiana Kudriávtseva y Vladímir Kudriávtsev, de 68 y 69 años, y los apuñaló hasta la muerte. Consideraba el ambiente en que vivían sus padres como uno deprimente para su mascota, ya que su padre padecía de cáncer.

Tan solo tres días des del crimen, Kudriávtsev se entregó a la policía señalando que la opinión de sus padres no concordaba con la suya, ya que él no consideraba a los humanos como una especie superior sobre los perros y declaró que estuvo consciente de lo que hacía en todo momento.

“Todavía no me arrepiento, pero siento que tengo que pagar por lo que hice”, declaró el acusado. Por otra parte, la ya ex esposa comentó a la policía que en el año 2008 cuando murió su mascota de ese entonces, su esposo Serguéi incluso intentó suicidarse.

Así mismo, más adelante el acusado culpó a su ex esposa de la muerte de su siguiente mascota, llamada Nikita. Lo que causó que ella le pidiera el divorcio, porque sentía un gran miedo de Serguéi y temía por su seguridad.

