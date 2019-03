Discovery Kids celebra el inicio de la nueva temporada de Peppa Pig

Para festejar los nuevos episodios de la cerdita más popular de la televisión, Discovery Kids intervendrá dos suites del hotel The St. Regis Mexico City, donde fans y celebridades podrán disfrutar varias actividades, a partir del 30 de marzo y hasta el 1 de mayo en la Family Suite by Discovery Kids inspirada en Peppa Pig.

La actriz y conductora Jacky Bracamontes será la primera invitada especial de Peppa Pig y participará junto a su familia en divertidas actividades que se realizarán en el Kid’s Club del hotel, además de un brunch temático y sesiones del Ritual del Té.

La llegada de Peppa Pig al The St. Regis Mexico City forma parte de “La Fiesta más genial”, una iniciativa de Discovery Kids para celebrar a los más pequeños del hogar. Gracias al apoyo de Dish México, esta iniciativa tendrá una extensión para poder llegar a un mayor número de familias. Hamley’s, “The Finest Toy Shop in the World”, también participa haciendo mención de este concurso en sus tiendas.

Quienes quieran conocer a Peppa Pig y ganar una noche en The St. Regis Mexico City, acompañados de su familia, deberán estar pendientes de las bases para concursar en discoverykidsplay.com y de las redes sociales de Discovery Kids @tudiscoverykids y las de The St. Regis Mexico City @stregismexicocity.

En su octava temporada, Peppa convivirá con sus compañeros de juegos Suzy Oveja, Candy Gata, Danny Perro o Zoe Cebra y se reunirá con los mellizos Peggi y Pandora Panda, a los que les encanta resolver rompecabezas. Además, al grupo se sumará una nueva amiga: Mandy Mouse, una ratoncita muy deportiva que usa silla de ruedas, con quien todos se divierten jugando.

En el primer episodio, y en línea con la temática de celebración en familia, Mamá Cerdita, Papá Cerdito, Peppa y George se divertirán mucho en el Festival para Niños, donde cantarán y harán manualidades, hasta que una repentina lluvia haga que el festival se vuelva un poco fangoso, ¡perfecto para saltar y resoplar de risa!

Discovery Kids estrena temporada de Peppa Pig el 8 de abril a las 16:00 hrs.

En otras aventuras de los nuevos capítulos, Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito disfrutarán grandes momentos con Peppa y George yendo a restaurantes, recogiendo fresas y acampando junto al mar. Peppa también conocerá nuevos sonidos musicales cuando aprenda a tocar la grabadora y los teclados de Papá Cerdito.

