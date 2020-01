Discos de Rock lanzados en el mes de enero para iniciar el 2020

Toto, considerados los reyes del rock AOR; el célebre álbum debut de The Doors; la segund aplaca de estudio de los inmortales Creedence Clearwater Revival; la primera grabación de Aerosmith; el exitoso disco “1984” de Van Halen; un ejemplar de colección del inolvidable “Cuarteto de Liverpool”; el demoledor arranque del “Dirigible Metálico” y el fabuloso segundo disco del genial Jimi Hendrix, conforman nuestra colección de recomendaciones.

‘TURN BACK’ – TOTO

Lanzado el 1 de enero de 1981

Este excelente tercer disco de estudio de esta clásica banda norteamericana fue grabado de marzo a noviembre de 1980 en los Cherokee Studios, de Los Angeles, California con producción de la banda y Geoff Workman (Queen, Journey, Foreigner). Participaron David Hungate (bajo), Bobby Kimball (voz), Steve Lukather (guitarra), David Paich (teclados), Jeff Porcaro (batería) y Steve Porcaro (teclados), quienes crearon una excelente colección de rolas: ‘Gift with a Golden Gun’, ‘English Eyes’, ‘Live for Today’, ‘A Million Miles Away’, ‘I Think I Could Stand you Forever’ y ‘Turn Back’. Alcanzó el puesto 41 de la lista de Billboard. Un trabajo muy recomendable.

‘THE DOORS’ – THE DOORS

Lanzado el 4 de enero de 1967

Uno de los debuts más espectaculares de la historia. Un disco que literalmente ‘la rompió’, alcanzado ventas de más de 20 millones de copias, algo increíble si tomamos en cuenta que fue grabado en tan solo seis días en los Sunset Sound Studios de Hollywood. Incluye joyas como ‘Break On Thru (To the Other Side)’, ‘Soul Kitchen’, ‘The Crystal Ship’, ‘Alabama Song (Whiskey Bar)’, ‘The End’ y, por supuesto, ‘Light My Fire’.

‘BAYOU COUNTRY’ – CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

Lanzado el 5 de enero de 1969

La segunda placa de estudio de esta célebre agrupación norteamericana fue grabada a finales de 1968 en los RCA Studios de Hollywood, California, siendo producida por John Fogerty y lanzado vía Fantasy Records. Participaron John y Tom Fogerty, Stu Cook y Doug Clifford, quienes nos contagiaron el ‘Virus Creedence’ con canciones de la talla de ‘Born on the Bayou’, ‘Proud Mary’, ‘Graveyard Train’ y el cover ‘Good Golly Miss Molly’ (original de Robert Blackwell, John Marascalco). Delicioso álbum, muy recomendable.

‘AEROSMITH’ – AEROSMITH

Lanzado el 5 de enero de 1973.

En el álbum que inició la aventura de esta banda emblemática norteamericana era palpable su gusto por el blues con tratamiento británico. Un disco muy efectivo con muy buenos temas como ‘Mama Kin’, ‘Make It’, ‘Somebody’, el cover ‘Walking the Dog’ de Ruffus Tomas y la joya de la corona: ‘Dream On’, su primer gran éxito comercial en los Estados Unidos.

‘1984’ – VAN HALEN

Lanzado 9 el de enero de 1984

Grabado a finales de 1983 en los E5150 Studios de Eddie Van Halen en California, fue el último con Ted Templeman, quien había producido sus anteriores cinco álbumes de estudio. Fue también el último con la alineación original, ya que David Lee Roth buscaría nuevos horizontes y Michael Anthony no estaría en el reencuentro del 2012. Es un disco fabuloso, donde cada integrante despliega lo mejor, obsequiándonos una brillante colección de temas clásicos: ‘Jump’, ‘Panama’ y ‘Hot For Teacher’, aunque todo el contenido es exquisito, desde el intro instrumental ‘1984’, pasando por ‘Drop Dead Legs’, ‘House of Pain’, ‘Top Jimmy’ y ‘I’ll Want’. Vendió más de 10 millones de copias.

Lanzado el 10 de enero de 1964

Otra pieza de colección muy apreciada por los Beatlemaniáticos, lanzada exclusivamente para los Estados Unidos vía Vee-Jay Records, en competencia directa con Capitol Records que lanzó ‘Meet the Beatles’, logrando mejores ventas y el No. 1 , dejando en segundo puesto a ‘Introducing…’, ocasionando una fuerte disputa legal. Vendió más de 1.3 millones de copias, siendo certificado oro y platino por la RIAA. Contiene: ‘I Saw Her Standing There’, ‘Misery’, ‘Anna (Go to Him)’, ‘Chains’, ‘Boys’, ‘Love Me Do’, ‘P.S. I Love You’, ‘Baby It’s You’, ‘Do You Want to Know a Secret’, ‘A Taste of Honey’, ‘There’s a Place’ y ‘Twist and Shout’.

‘LED ZEPPELIN I’ – LED ZEPPELIN

Lanzado el 12 de enero de 1969 en Estados Unidos

Grabado en 30 horas en los Olympic Studios de Londres, este disco presentó algo no escuchado hasta ese momento: una majestuosa colección de temas de blues, hard rock y hard blues que confirmaban la reputación del guitarrista Jimmy Page y del bajista y tecladista John Paul Jones, ambos compositores, arreglistas y productores. Además, presentó a dos monstruos llamados Robert Plant y John Bonham, la tripulación de un dirigible metálico que iniciaba su vuelo de manera espectacular. Los 9 temas incluidos son una maravilla.

‘AXIS: BOLD AS LOVE – JIMI HENDRIX

Lanzado el 15 de enero de 1968 en los Estados Unidos

En el Reino Unido logró el puesto 5, pero en los Estados Unidos este segundo álbum de estudio del dios de la guitarra llegó a la posición 3, y el sexto en la lista de Billboard de Rhythm and blues. Fue menos explosivo que su debut, más melódico y experimental, por lo que varios de sus temas fueron grabados utilizando todo tipo de efectos. Psicodelia, ideas y sonidos diferentes, interesantes, y la labor de un músico anticipado a su tiempo, hacen de este disco una joya invaluable.

Ricardo D. Pat