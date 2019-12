Discos de Rock editados en diciembre para celebrar el fin de año

Esta no es una selección arbitraria, sino una recopilación de varios lanzamientos efectuados en el mes de diciembre de diferentes años, el único punto de unión entre todos estos trabajos son su comprobada calidad, que en muchos casos continúa impactando a las nuevas generaciones.

EL SELLO DE LOS TIEMPOS – WARCRY

Lanzado el 1 de diciembre de 2002

Tras el primer lanzamiento del debut en abril del 2002, cuando Víctor García y Alberto Ardines aún eran miembros de Avalanch, este segundo álbum de estudio vino a determinar el surgimiento oficial de Warcry como banda, contando con la participación de los dos ya mencionados, más Fernando Mon y Pablo García en guitarras, Álvaro Jardón en el bajo y Manuel Ramil en teclados. La verdad es que todo el disco destila caña pura, pero si debemos destacar solo algunas rolas estas serían ‘Quiero’, ‘Luz del Norte’, ‘Hoy Gano Yo’, ‘Nadie’, ‘Pueblo maldito’, ‘Trono del metal’ y ‘Nana’.

‘FRAMED’ – THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND

Lanzado en diciembre de 1972

Grabado a mediados de ese año en los Morgan Studios de Londres, este álbum debut contó con Alex Harvey en vocales, Zal Cleminson en guitarra, Hugh McKenna en teclados, Chris Glen en el bajo y Eddie McKenna en batería, añadiendo una sección de metales a cargo de Phil Kenzie, Bud Parkes, Martin Drover, Phil Kenzie, Dave Coxhill y Geoff Driscoll. Imposible escuchar este trabajo debut y no enamorarse de una propuesta fresca, creativa y divertida. Todo en este trabajo les gustará, desde los temas creados por Alex Harvey: ‘Hammer Song’ y ‘Midnight Moses’, hasta el cover de Willie Dixon ‘I Just Want To Make Love To You’. Para disfrutar en grande.

‘HOTEL CALIFORNIA’ – THE EAGLES

Lanzado el 8 de diciembre de 1976

Este clásico fue cocinado de marzo a octubre de ese año en dos estudios: el Criteria de Miami y el célebre Record Plant de Los Angeles, con una alineación que incluyó a Don Felder, Glenn Frey, Don Henley, Randy Meisner y Joe Walsh. Este quinto disco de estudio denotaba la madurez y compenetración de sus miembros, legando canciones emblemáticas como ‘Take It Easy’, ‘Take It to the Limit’, ‘New Kid in Town’, ‘Witchy Woman’, ‘One of These Days’ y, por supuesto, el tema título. Se convirtió en uno de los trabajos más vendidos de todos los tiempos con sus tres sencillos en el número 1 de la lista de Billboard. Fue también el álbum más vendido de la banda con más de 40 millones de copias.

‘THEIR SATANIC MAJESTIES REQUEST’ – THE ROLLING STONES

Lanzado el 8 de diciembre de 1967

Una de las obras cumbres de la primera etapa de la carrera de sus ‘Satánicas Majestades’ que grabaron este trabajo del 9 de febrero al 23 de octubre de ese año en los Olympic Studios de Londres, experimentando con los sonidos psicodélicos y utilizando instrumentos no convencionales, efectos de sonido, arreglos de cuerdas y ritmos africanos. Incluye los clásicos ’She´s A Rainbow’, ‘In Another Land’, ‘2000 Light Years from Home’ y ‘2000 Man’, que años después versionara el grupo Kiss. Colaboraron el pianista Nicky Hopkins, Ronnie Lane, Steve Marriott, Eddie Kramer y John Paul Jones, quien se hizo cargo de los arreglos de cuerdas.

‘WIND & WUTHERING’ – GENESIS

Lanzado el 17 de diciembre de 1976

Este octavo álbum de estudio de los progresivos ingleses es muy especial, pues fue el último en contar con la participación del guitarrista Steve Hackett. El grupo se mudó a Hilvarenbeek en los Países Bajos para grabar de septiembre a octubre de 1976 en los Relight Studios, siendo su primera placa registrada fuera del Reino Unido. Fue creado en medio de diversas desavenencias que terminaron propiciando fricciones internas que desembocaron en la salida de Hackett. Fue lanzado vía Charisma Records, siendo acogido por la crítica llegando al número 7 en el Reino Unido y 26 en los Estados Unidos. ‘Your Own Special Way’ fue el sencillo del disco.

Lanzado el 15 de diciembre de 1983

Tras la muerte de Randy Rhoads, muchos adquirieron este álbum de Ozzy Osbourne para constatar si Jake E. Lee tenía la suficiente calidad para atreverse a ocupar su lugar. Y sí: es un gran disco que, si bien no llega a la calidad de los dos primeros, sin duda fue un gran acierto del ex cantante de Black Sabbath ya que se convirtió en un éxito comercial con más de medio millón de copias vendidas en los Estados Unidos donde llegó al puesto 19. Participaron Ozzy, el mencionado Jake E. Lee, Bob Daisley (bajo), Tommy Aldridge (batería) y Don Airey (teclados). Incluye geniales temas como ‘Bark at the Moon’, ‘Centre of Eternity’, ‘You’re No Different’ y ‘So Tired’.

‘RUBBER SOUL’ – THE BEATLES

Lanzado el 3 de diciembre de 1965

El sexto álbum de estudios de los ‘Cuatro Fabuloso de Liverpool’ fue grabado del 12 de octubre al 11 de noviembre de ese año en los EMI Studios de Londres, más una grabación adicional efectuada el 17 de junio para grabar ‘Wait’. Contiene una deliciosa selección de temas que navegan en el rock, el pop, el soul, e incluso el folk, destacando que contiene temas exclusivamente creados por John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, quien aportó dos de los 14 temas incluidos. Allá están grandes clásicas como ‘Drive My Car’, ‘Norwegian Wood’, ‘You Won’t See Me’, ‘Michelle’, ‘Think for Yourself’, ‘What Goes On’, ‘Girl’, ‘In My Life’ y ‘If I Needed Someone’.

‘LIVE EVIL’ – BLACK SABBATH

Lanzado en diciembre de 1982

Este fue el primer álbum oficial en vivo de los ‘Príncipes de la Oscuridad’, un trabajo sumamente alabado por la crítica. Fue grabado durante la gira en apoyo a ‘Mob Rules’, en conciertos efectuados en Seattle, Dallas y San Antonio los días 23 y 24 de abril, así como el 12 y13 de mayo de ese año. Es palpable el poder que la banda tenía con aquella alineación que incluía a Tony Iommi, Ronnie James Dio, Geezer Butler, Vinnie Appice y Geoff Nicholls, tanto en las piezas de los álbumes grabados con Ronnie como con los temas clásicos de Black Sabbath. La producción de Tony Iommi y Geezer Butler es buena, pero propició disputas con Dio, quien finalmente renunció. Grandes maestros en un disco muy disfrutable.

‘TAKEN BY FORCE’ – SCORPIONS

Lanzado el 4 de diciembre de 1977

El quinto álbum de estudios de estos roqueros germanos fue el último en contar con el talento psicodélico de Uli Jon Roth y su lira incendiaria, es a la vez uno de sus trabajos más pesados, más heavy. Klaus Meine (voz), Ulrich Roth (guitarra líder), Rudolf Schenker (guitarra), Francis Buchholz (bajo) y Herman Rarebell (batería), grabaron de junio a octubre de ese año en los estudios del productor Dieter Dierks en Alemania. Una pieza maestra de heavy metal, cargada con la energía característica de los teutones. ‘Steamrock Fever’, ‘We’ll Burn the Sky’, ‘The Sails of Charon’, ‘He’s a Woman – She’s a Man’ y la sublime balada ‘Born to Touch Your Feelings’ te harán llegar al éxtasis.

Ricardo D. Pat