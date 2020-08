Dirty John: ¿Cuándo saldrá la temporada 3 en Netflix?

Dirty John: The Betty Broderick Story apareció en Netflix la semana pasada para que los fanáticos del crimen real la disfruten. Sin embargo, los espectadores que ya han atravesado el drama se han preguntado si una tercera temporada está en camino o no; esto es lo que se ha revelado.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Dirty John?

Los fanáticos del verdadero crimen se han enamorado de la serie, que comenzó a partir de un podcast de LA Times.

La primera temporada del programa se centró en el estafador John Meehan (interpretado por Eric Bana), cuya asociación con Debra Newell (Connie Britton) pasó de un romance a un romance desastroso.

Sin embargo, Dirty John es una serie de antología, lo que significa que se centra en un caso nuevo en cada salida. Por lo tanto, la segunda temporada llevó la historia a un lugar completamente diferente al examinar lo que le sucedió a Betty Broderick en la vida real.

Aunque no se ha anunciado oficialmente una tercera temporada de Dirty John podría llegar a Netflix.

Protagonizada por Amanda Peet como Betty y Christian Slater como su marido Dan Broderick, la serie siguió la historia real del asesino. Ahora ambas temporadas se han lanzado para que los fanáticos se atasquen, algunos se han preguntado si una posible tercera temporada está en camino.

Cuando la serie se anunció por primera vez, USA Network indicó que serían dos temporadas. Ahora, ambas se han emitido y su futuro aún no ha sido confirmado oficialmente por los creadores del programa.

Hasta ahora, USA Network no ha renovado el programa para otra salida, pero los fanáticos esperan que esto suceda. Si se va a renovar, los espectadores deben esperar un poco para su lanzamiento en el canal y en Netflix.

La primera temporada comenzó a transmitirse a finales de 2018, mientras que la segunda temporada comenzó a finales de mayo de 2020.

Ambas series se lanzaron luego en Netflix uno o dos meses después de la emisión de su último episodio. Como resultado, parece que los espectadores podrían estar esperando hasta 2022 para ver más drama criminal.

¿Qué pasará en la temporada 3 de Dirty John?

Como aún no es oficial ni se ha iniciado, no hay forma de saber qué sucederá en la tercera temporada del programa. Sin embargo, los fanáticos pueden estar seguros de que será otra impactante historia de crímenes reales que los creadores eligen explorar.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, la showrunner Alexandra Cunningham también dio algunas pistas. Cuando se le preguntó si sabía lo que explorarían a continuación, respondió: "Lo tengo. Muy pronto vamos a tener una conversación.

"Si es algo que entusiasma a todos, como lo estamos yo y mi productora ejecutiva Jessica Rhoades, será increíble". Cunningham también reveló qué temas buscaron al elegir historias para el programa.

Ella explicó: “Consideramos que nuestros principios unificadores son el amor que salió mal y el control coercitivo”.

“Lo que me encantaría hacer, en igualdad de condiciones, para mí, el mejor ejemplo de amor que salió mal es familiar. No un amor romántico, ni una pareja, ni un novio-novia como la primera temporada o una pareja casada divorciándose, sino madre-hijo, hermanos”.

“Especialmente de los padres, creo que ahí es donde realmente comienza el amor que salió mal, que el amor que proviene de un padre no es apropiado o retorcido o no es real, eso es obviamente una de las cosas que contribuye al comportamiento futuro de las personas. Eso es algo que me encantaría explorar si tuviera la oportunidad".

¿Quién está en el elenco de la temporada 3 de Dirty John?

Como aún no se han confirmado detalles, los creadores no lo han anunciado.

Sin embargo, habiendo elegido previamente estrellas como Bana y Slater, los espectadores deberían esperar algunos grandes nombres.