Directora de los Grammy es suspendida de su cargo por conducta inapropiada, ¡OMG!

Faltan solo unos días para que se lleve a cabo la ceremonia de los premios Grammy 2020, y el escándalo ha envuelto la celebración, puesto que La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación quienes son los organizadores del evento de los Grammy cada año, anunció el viernes que su directora y presidenta Deborah Dugan sería suspendida de su cargo por un presunta denuncia en su contra.

Y es que la directora de la premiación más importante de la música, ha sido puesta en “licencia administrativa” porque está llenado un proceso de denuncia en su contra por conducta inapropiada, que le interpuso una ex empleada de la misma Academia de Artes. Deborah Dugan llevaba en el puesto solo seis meses y era la primera mujer en el cargo.

Deborah Dugan entró en reemplazo del ex director Neil Portnow, quien fue fuertemente criticado por sus comentarios sexistas que hizo durante el 2018, por lo que fue retirado de su cargo, y se le concedió a Dugan. El abogado de la ex directora de los Grammy comentó en su Twitter sobre la polémica suspensión:

"Cuando nuestra capacidad de expresarnos no esté limitada por un contrato de 28 páginas y amenazas legales, revelaremos lo que sucede cuando 'intensificas' tu trabajo en la Academia de Grabación", expresó Bryan Freedman, abogado de Dugan.

La directora de los Grammy fue acusada de comportamiento inadecuado

Se ha declarado a través del periódico The New York Times, que fue la ex asistente de Deborah Dugan la que demandó a la ex directora y presidenta de la Recording Academy, porque Dugan se comportaba de maner intimidante durante su gestión.

En esa misma publicación periodística se reveló que Deborah Dugan había enviado una nota al jefe de recursos humanos de la Academia por presuntas irregularidades en la votación de los premios y mala gestión financiera. Sin embargo, sobre esto, La Academia de Artes y Ciencias de la Grabación no ha dado declaración alguna.

