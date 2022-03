Directora de ‘Eternals’ rompe el silencio sobre el fracaso de la película

La directora Chloe Zhao habló por primera vez sobre la respuesta negativa que tuvo su película Eternals, considerada el segundo mayor fracaso en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Eternals fue la primera de las 26 películas de MCU en obtener una calificación de "podrido" en Rotten Tomatoes, con una baja calificación del 47% de los críticos, y su ingreso bruto interno de 168,4 millones de dólares es el segundo peor, detrás de la segunda película de MCU, El Increíble Hulk (134.8 millones de dólares).

Zhao, que venía de ganar la Mejor Película por su película Nomadland, habló sobre la reacción divisiva a la película por primera vez en una entrevista con Empire, y reveló que ella "definitivamente lo sintió venir".

Chloe Zhao sobre el fracaso de Eternals

La directora dijo que vio venir el fracaso de Eternals.

Eternals fue una de varias películas cuyo lanzamiento se vio afectado por la pandemia de COVID-19, y originalmente se estrenaría el 6 de noviembre de 2020. Finalmente se retrasó hasta el 12 de febrero de 2021 (donde terminó la apertura de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y luego hasta el 5 de noviembre, cuando se estrenó en los cines.

Zhao reveló en entrevista con Empire que el tema de la película, junto con su lanzamiento en medio de una pandemia mundial, probablemente resultó en la respuesta negativa que esperaba.

“La película en sí trata sobre la crisis existencial, tanto para la humanidad como para Dios. Así que creo que definitivamente sentimos que venía”, agregó.

La directora dijo que estaba al tanto de las críticas mixtas, pero simplemente las descartó y dijo: "Creo que la necesidad de consenso es un obstáculo para cualquier proceso creativo auténtico".

Agregó que puso una capa de sus sensibilidades cinematográficas independientes en el éxito de taquilla de gran presupuesto de 200 millones de dólares, que reconoció que hizo que algunos se sintieran incómodos.

'La verdad es que nadie tiene (solo) una capa. En este caso, realmente salimos de la caja en la que creo que el mundo nos puso y nos encontramos en el medio debido a nuestros intereses compartidos”, dijo.

The Eternals en Disney Plus

Eternals llegó a Disney Plus con contenido adicional.

Eternals se estrenó en Disney Plus el miércoles 12 de enero, pero con algunas sorpresas para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés). Puesto que presentará escenas inéditas que no aparecieron en la versión del cine.

La película que tiene entre sus estrellas a Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden y muchos otros talentos, se podrá ver sin ningún costo adicional en la plataforma.

Recordemos que Eternals fue censurada en algunos países debido a que tiene una escena LGBT+; así que es posible que por este motivo hayan decidido estrenarla en streaming tan solo 69 días después de su estreno en cines.

