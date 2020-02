Director de “Sonic: The Hedgehog” preocupado de que sea un FRACASO en cines

“Sonic: The Hedgehog” llega a los cines mexicanos este 14 de febrero, siendo la esperada fecha del “Día del Amor y la Amistad” parece una cita perfecta para un estreno en cines. Sin embargo, el director Jeff Fowler aseguró que no todo está tan tranquilo para ellos, ya que hay mucho dinero de por medio y el éxito o fracaso de la película determinará muchas cosas.

Director de “Sonic: The Hedgehog” preocupado por la película

En una entrevista con Digital Spy, el director Jeff Fowler señaló varios aspectos sobre todo lo que implicó el rediseño del personaje principal, siendo creado cien por ciento con CGI y que el primer diseño no le gustó al público, al punto que se tuvo que cambiar por completo y atrasó la fecha final de sus estreno hasta el 2020.

Director de “Sonic: The Hedgehog” preocupado de que sea un FRACASO en cines

Más que miedo al fracaso, Jeff Fowler comentó que una terrible ansiedad le persigue con “Sonic: The Hedgehog”, tomando en cuenta que actores de renombre y famosos de manera internacional como Jim Carrey siendo el antagonista “Dr. Eggman Robotnik” en la película, pueden no ser suficientes para tener éxito en los cines.

“Creo que han pasado unos cinco meses desde el primer tráiler. Hemos trabajado duro en las mejoras al personaje. Fue un poco como de ¡Oh, dios! ¿Qué pasará si no les gusta?”

Jeff Fowler siguió comentando lo mucho que se hizo por darle gusto a los fanáticos de “Sonic: The Hedgehog”, donde incluso el creador del personaje de videojuegos mostró su preocupación del desagrado por el primer diseño de Sonic, algo que cambió de manera drástica y terminó desembolsando unos cuantos miles de dólares más para su arreglo.

Director de “Sonic: The Hedgehog” preocupado de que sea un FRACASO en cines

“Afortunadamente, cualquier ansiedad que tuve la noche anterior pasó rápidamente una vez lanzado el nuevo trailer. Porque, si, fue un sentimiento increíble sentir que Sonic 2.0 fue aceptado de esa manera”

Te puede interesar: Sonic la película: James Marsden dice que Jim Carrey es “su héroe”

De igual forma, el presupuesto total para la película de “Sonic: The Hedgehog” finalmente superó los 95 millones de dólares, por lo que necesitaría duplicar esta cantidad en taquilla para no ser considerado un fracaso cinematográfico y que la inversión por el rediseño de Sonic no sea un determinante para perjudicar las ganancias.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana