Director de My Hero Academia da una gran actualización sobre la temporada 5

My Hero Academia está haciendo mucho trabajo detrás de escena en este momento, y eso es todo gracias al anime. Si bien el manga mantiene a los fanáticos entretenidos semana tras semana, el equipo del anime está haciendo todo lo posible para la quinta temporada.

Después de todo, el anime está listo para regresar en diciembre, y una nueva actualización de la temporada 5 hace que los fanáticos se sientan bien con el proyecto. En Twitter, la nueva información provino del director de sonido de Boku no Hero Academia.

Masafumi Mima es conocido por compartir contenido en las redes sociales, y han dado varios adelantos de la producción en la quinta temporada de My Hero Academia. Ahora, el director de sonido dice que el trabajo en la banda sonora está terminado y están emocionados de ver cómo resulta el producto final.

Actualización de My Hero Academia 5

“Nuestro buen trabajo [en My Hero Academia ] terminó hoy ... Me olvidé por completo del tiempo y me sumergí en la selección de canciones [para la quinta temporada]. Soy adicta al trabajo, ya que es como jugar un juego", compartió Mima.

“¡Fue un placer! ¡Vámonos a casa! ¡Plus Ultra!”

Como puedes ver, Mima está feliz de haber terminado el trabajo en la música de la temporada 5, y ahora le corresponde al equipo de animación sincronizar las pistas elegidas. Esta actualización tiene a los fanáticos curiosos sobre cuánta producción queda en el anime de Izuku Midoriya.

Foto: Bones - My Hero Academia

El programa tiene varios meses antes de que siquiera piense en debutar. Pero con la banda sonora segura, los fanáticos podrán ver un nuevo tráiler para My Hero Academia en poco tiempo y La Verdad Noticias te lo dará a conocer apenas se estrene.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Jump Festa está a la vuelta de la esquina, ¡y la convención anual sería el lugar perfecto para regalar a los fanáticos un nuevo adelanto de la quinta temporada! Recuerda que el manga de My Hero Academia está sorprendiendo con fuertes revelaciones de personajes, así que esta temporada de anime será mucho más dramática que las anteriores.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!