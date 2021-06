Director de Luca habla sobre el pueblo de la película y su historia LGBT

Durante los últimos días, Disney se vio envuelto en polémica tras el lanzamiento de su nueva producción llamada ‘Luca’, la cual presuntamente cuenta la historia de un romance gay entre dos niños.

Aunque el hecho no se confirmó, el escándalo que generó causó tal presión que el propio director de la cinta tuvo que dar su versión de los hechos y dejar en claro de una vez por todas de que trata la trama de Luca.

La nueva cinta, producida por parte de Pixar, nos habla de Luca y Alberto, dos seres marinos que comienzan a experimentar cosas nuevas al salir a la superficie, y desarrollan una amistad muy íntima, misma que fue interpretada como una relación gay.

Director de Luca revela detalles de la cinta

El pueblo donde toma lugar la historia de Luca está basado en una zona donde el director creció

Enrico Casarosa es el director de la polémica cinta, la cual incluso fue comparada con ‘Call me by your name’ por la similitud de algunas de las escenas, y también es considerada una cinta LGBT+ que al igual que Luca, ocurre en Italia.

Además de hablar sobre el tema en la película, también habló sobre la locación, ya que aunque sucede en un pueblo ficticio, dijo que quería que estuviese inspirado en Cinque Terre, una pequeña población italiana donde él creció.

Este lugar es una costa italiana conformada por cinco pueblos y se encuentra muy cerca de donde creció, por lo que significó mucho para él y quiso agregar esa experiencia a la película de Disney / Pixar.

¿Luca estará en Disney+?

Esta es la segunda película con estreno exclusivo en Disney+

Debido a la contingencia por la pandemia, Luca está disponible en Disney+ desde el pasado 18 de junio y se espera que tenga un éxito similar a Soul, que también tuvo un estreno exclusivo en la plataforma.

Aunque hace unos días el propio director dejó clara su postura sobre la película, los fans ya la consideran una cinta LGBT+ y muchos aplaudieron que se incluyera el tema para los niños y puedan comprenderlo mejor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.