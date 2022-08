Director de La Academia evidencia favoritismo y “hace de menos” a Nelson

Exhiben al director de La Academia criticando las habilidades vocales de Nelson.

La Academia 2022, está en su última semana y los alumnos ya se preparan para los conciertos de la gran final y aunque los televidentes ya están votando por su favorito, el director Alexander Acha generó gran polémica en redes sociales, pues evidenció su favoritismo y además aseguró que un alumno no tendrá éxito.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que a pesar de que Alexander Acha le ofreció su apoyo a Mar para que continúe su carrera fuera de La Academia, todo parece indicar que no es su favorita para ganar el reality show.

El trabajó de Alexander Acha como director de La Academia ha acaparado los chismes de la farándula, pues ha quedado en evidencia en diversas ocasiones e incluso Lolita Cortés ha cuestionado su desempeño.

Alexander Acha revela a su favorito

Alexander Acha muestra su favoritismo por un alumno de La Academia.

Los alumnos de La Academia están preparando sus canciones para los conciertos de la final, los cuales se llevarán a cabo el próximo sábado y domingo, por lo que durante uno de los ensayos, Alexander Acha visitó a uno de los participantes.

Andrés se encontraba ensayando con el maestro de cantó cuando Alexander Acha llegó para hacerle una confesión y es que dejó entrever que es su favorito y además habló del trabajó y las habilidades de cantó de Nelson “demeritando su futuro artístico”.

“A ver, Nelson no canta como tú..No tiene… por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera” expresó Alexander Acha causando el asombró de Andrés.

“La verdad, y te lo voy a decir así aunque parezca injusto pero es la realidad, los barítonos, como te diré, hay muy pocos cantantes famosos y exitosos barítonos” aseguró, haciendo referencia a Nelson.

La Academia 2022 votar

La final de La Academia será este fin de semana.

Las palabras de Alexander Acha fueron fuertemente criticadas, duversos cibernautas señalaron que está mostrando favoritismo y no era ético, sin embargo recordemos que será el público el que elija al próximo ganador de La Academia 2022.

Las votaciones para elegir al ganador de La Academia se realizarán a través de la app de Tv Azteca y se ha revelado que las votaciones son ilimitadas.

Este sábado 13 y domingo 14 se llevará a cabo la final de La Academia, teniendo como finalistas a Mar, Rubí, Cesia, Nelsón y Andrés.

