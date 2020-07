Director de Jurassic World revela porque se cambió el nombre a la franquicia

Cuando llegó la cuarta película de la franquicia de Jurassic Park en 2015, llegó con un cambio al nombre de marca. Ese renombre tuvo un rol en la narrativa de la cinta, pero también creó esta nueva serie de películas que literalmente se convirtió en un mundo jurásico.

Aparentemente, cuando se concibió por primera vez, no fue fácil convencer a todos los involucrados del cambio de nombre. Durante el panel de Directores de Collider del evento digital Comic-Con @ Home, se les preguntó a Colin Trevorrow y a los otros participantes (incluidos los directores, Robert Rodriguez y Joseph Kosinski) sobre decisiones o cambios en alguna producción por los que tuvieron que luchar y que los enorgullecen, y el cambio de Jurassic Park a Jurassic World, fue una de las respuestas de Trevorrow.

"Se me ocurre uno. Cambiar el nombre de la franquicia fue algo convincente. Se llamaba Jurassic Park y, si se pueden imaginar en ese momento, estaban bastante casados con eso. Así que escribí un correo electrónico redactado con mucho cuidado a Steven Spielberg preguntando si podía cambiar el nombre de su franquicia. "No fue una pelea, pero me llevó un fin de semana resolverlo".

¿Funcionó el nombre de Jurassic World?

Para crédito de Colin Trevorrow, el cambio de nombre no solo funcionó, sino que se mantuvo por el resto de la ahora nueva trilogía.

Jurassic World de 2015 recaudó más de $1.6 mil millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la entrada de mayor recaudación en toda la franquicia (incluso cuando se ajustó la inflación de Jurassic Park, la película original de 1994).

Jurassic World se estrenó el 10 de junio de 2015 en sesenta países

Universal incluso ha cambiado el nombre de los juegos de Jurassic Park de sus parques temáticos a Jurassic World, al tiempo que mantiene las películas con esa marca e incluso ha desarrollado una serie animada (con rumores de un programa de televisión live action también).

Aunque Colin Trevorrow no regresó como director de Jurassic World: Fallen Kingdom de 2018, ya recuperado la cámara para la tercera película, Jurassic World: Dominion.

Después de unos meses de haber cerrado su producción debido a la pandemia de coronavirus, el rodaje se ha reanudado y sigue en el calendario de estrenos para el verano de 2021.

Colin Trevorrow reveló en una entrevista reciente que el descanso obligatorio terminó mejorando la película.

"Para muchos de nosotros, Dominion ya era el mayor desafío creativo de nuestras vidas, antes del cierre [...] Realmente funcionó para nuestro beneficio: las primeras cuatro semanas que filmamos fueron principalmente secuencias con dinosaurios en ellas. Así que eso nos permitió tener una ventaja en VFX y hacer algunos de los elementos más nuevos sin la presión de una fecha límite inminente”.

No está claro si esta será la entrada final de la serie o si Colin Trevorrow continuará dirigiendo nuevas películas de la franquicia. Además, Jurassic World: Dominion verá el regreso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum de la película original.