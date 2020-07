Director de High School Musical confirma que el personaje Ryan Evans es GAY/Foto: Youtube

Kenny Ortega no creía que fuera posible hacer que el personaje Ryan Evans fuera abiertamente gay cuando hizo la película de 2006 "High School Musical" para Disney porque la película se comercializaba en una audiencia familiar.

El director de 70 años tenía numerosos indicios de que el personaje Ryan Evans, interpretado por Lucas Grabeel, era homosexual, pero a pesar de que Disney era una compañía "progresista", pensó que era mejor hacer referencias codificadas a la sexualidad de Ryan porque la película se comercializaba para un público “familiar”.

Cuando se le preguntó si pensaba que era posible hacer que Ryan fuera abiertamente gay, Kenny dijo a Variety: "Tengo que ser honesto contigo. No lo creía en ese momento, y Disney es el grupo de personas más progresista que he visto trabajado, sin embargo estaba preocupado porque era familia y niños, que Disney podría no estar listo para cruzar esa línea y mudarse a ese territorio todavía".

Ryan de High School Musical es gay

Ortega insistió en incluir pistas de que Ryan era un estudiante gay de secundaria y que tenía un plan para que el personaje saliera en un proyecto futuro.

Él explicó: "Simplemente me encargué de tomar decisiones que sentí que los que estaban viendo tomarían. Lo verían, lo sentirían, lo sabrían y se identificarían con eso. Y eso es lo que sucedió”.

La trilogía de películas de HSM dirigida por Kenny Ortega, consiguió millones de fans en todo el mundo. La cinta fue protagonizada por Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Lucas Grabeel y Monique Coleman/Foto: Gossip Chile

"Decidimos que probablemente saldría a la universidad. Se trataba menos de salir y solo más de dejar que sus verdaderos colores aparecieran”, comentó el director de High School Musical.

También te puede interesar: Vanessa Hudgens da pequeña sorpresa a los fans de High School Musical

Kenny es un hombre gay y está de acuerdo con la sugerencia de que existe una "estética queer" en su trabajo. El director de "Hocus Pocus" dijo: "Puse mucho de lo que soy en mi trabajo. Quiero decir, realmente desde el primer trabajo que hice, incluso como coreógrafo en cine y televisión. Y creo, sí, que está ahí, y si te está gritando o si está allí en silencio, está ahí".