Director de Ghostbusters: Afterlife da pistas de nueva entrega a la franquicia

Ghostbusters: Afterlife llegaría a los cines el próximo mes, pero Sony se vio obligada a retrasar la película casi un año debido a la pandemia de COVID-19. Es comprensible que los fanáticos estén molestos, pero la larga espera le permite al director, Jason Reitman no solo ajustar la película, sino también pensar en el futuro de la franquicia.

Ghostbusters: Afterlife pospone su estreno en cines por COVID-19

Mientras estaba en una llamada de Zoom con el elenco original de Los Cazafantasmas, el director reveló que ya está desarrollando otra secuela para la franquicia después del estreno de Ghostbusters: Afterlife, diciendo:

"No puedo decirte nada, pero estamos trabajando en otra entrega. Tenemos un poco más de tiempo y, como director, nunca he tenido la oportunidad de hacer una pausa, respirar y mirar la película nuevamente. El tiempo extra ha sido extraordinariamente valioso. He pasado mis días editando Ghostbusters: Afterlife, así que ahí es donde he estado".

La noticia ha emocionado a los fans de la franquicia de Ghostbusters o Cazafantasmas en español, pues, ¿Quién mejor para hacerse cargo de la franquicia que Reitman, cuyo padre, Ivan Reitman, dirigió las dos películas originales?.

Jason Reitman debuta en grandes producciones con Ghostbusters

Ghostbusters: Afterlife sigue a una madre soltera que traslada a sus dos hijos a un pequeño pueblo para comenzar de nuevo. Pero una vez que están allí, descubren una conexión con los Cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo.

Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts regresarán, mientras que los nuevos miembros del reparto incluyen a Paul Rudd, Carrie Coon, McKenna Grace y Finn Wolfhard.

Hasta ahora, Jason Reitman ha hecho un esfuerzo consciente para forjar su propio camino como director evitando las grandes películas de estudio. Sus primeros tres esfuerzos, “Gracias por fumar”, “Juno” y “Up in the Air”, fueron éxitos comerciales y críticos. Pero desafortunadamente, ha sido una tendencia a la baja desde entonces, con películas como Young Adult, Labor Day, Men, Women & Children y The Front Runner, todas con un mal desempeño.

Te puede interesar: CINE: Bill Murray revela fecha de estreno de Ghostbusters: Afterlife

Los Cazafantasmas: Afterlife, o Ghostbusters: Afterlife en español, es su primer gran proyecto y que él ya esté pensando y hablando sobre una secuela podría indicar una nueva dirección para el joven cineasta. Un camino que quizás sea más comercialmente lucrativo.