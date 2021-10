Director de Dune habla sobre la segunda parte

Una secuela de Denis Villeneuve Dune sólo fue anunciado recientemente , pidiendo inmediatamente la cuestión de cuándo la producción podría comenzar. Incluso Villeneuve no está seguro, pero el director al menos sabe que no comenzará la próxima primavera.

"No, eso es demasiado pronto", dijo Villeneuve a The Hollywood Reporter . "Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Probablemente sea más hacia el otoño, e incluso eso sería rápido".

Dune de Villeneuve adaptó la primera mitad de la legendaria novela de ciencia ficción de 1965 de Frank Herbert del mismo nombre, y muchos espectadores no sabían que la película no era una adaptación completa antes de su lanzamiento. El final de suspenso de la película inmediatamente dejó a los fanáticos queriendo saber cuándo se podría esperar un seguimiento.

Detalles de la secuela de Dune

El rodaje empezará pronto

Ni Warner Bros. ni Legendary Pictures se habían comprometido con una secuela antes del lanzamiento de Dune , y la proyección de Villeneuve sobre cuándo podría comenzar la filmación significa que los fanáticos tendrán que ser pacientes. Antes incluso de comenzar a trabajar en Dune , titulado Dune: Part One en los créditos iniciales, Villeneuve había declarado que la adaptación de la novela de Herbert requeriría más de una película para completarse.

Llevar la franquicia a la pantalla grande se ha llenado de paradas y comienzos en las últimas décadas. El lanzamiento de la última película fue la culminación de un viaje de cinco años desde la concepción hasta la pantalla. Legendary Pictures adquirió los derechos de la franquicia a fines de 2016. Villeneuve fue confirmado como director a principios del año siguiente y negoció la dirección de dos películas para adaptar la novela de Herbert. Sin embargo, la producción solo avanzó en la primera película.

Se escribió un guión inicial a principios de 2018, y el casting comenzó a finales de año y se completó a principios de 2019. La filmación comenzó y concluyó unos meses después.

Originalmente, Dune estaba programado para su lanzamiento a fines de 2020, pero se retrasó repetidamente debido a la pandemia de COVID-19. De hecho se confirmó fecha de estreno de "Dune 2" con Timothée Chalamet de regreso

Si el calendario de la primera película y las proyecciones de Villeneuve son una indicación, Dune: Part Two, que aún no tiene título , no se lanzará hasta el 2024.

Dune de Villeneuve terminó con el heredero de la Casa Atreides, Paul Atreides, y su madre Jessica huyendo a través del desierto de Arrakis después de que su clan fuera atacado y derrocado por los Sardaukar, disfrazados de soldados que actuaban en nombre de la Casa rival Harkonnen. Después de su primer encuentro con los Fremen nativos del planeta, Paul se inicia en la tribu y forma una alianza con la gente de Arrakis.

