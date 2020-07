Director de Doctor Sleep adaptará otra novela de Stephen King: “Será oscura”

Mike Flanagan es uno de los mejores directores de terror de la actualidad y su trabajo de dirección más reciente, Doctor Sleep, está cobrando una segunda vida después de llegar a HBO Max la semana pasada.

"Doctor Sleep", fue una secuela de The Shining, pero la película tuvo un desempeño pobre en la taquilla el año pasado a pesar de las buenas críticas y marcó la segunda adaptación de Stephen King de Mike Flanagan después de hacer Gerald’s Game para Netflix. Su próximo proyecto, mientras tanto, también es del escritor icónico.

Mike Flanagan confirma que adaptará 'Revival', de Stephen King

El director de Doctor Sleep (Doctor Sueño) está adaptando la novela 2014, Revival y, mientras aparecía en The Kingcast, el director pudo confirmar que había terminado con el primer borrador y que la historia es más sombría que cualquier otra que haya producido antes.

"Lo que me encanta es el regreso al horror cósmico, que creo que es muy divertido", dijo Mike Flanagan: "Es implacablemente oscuro y cínico y estoy disfrutando muchísimo de eso. Creo que gran parte del trabajo de King también es así, hay una seguridad en el enfoque sentimental de muchas de esas historias y esto es sombrío y cruel y me gusta por eso. No he podido terminar una película de esa manera desde, Dios, ¿Absentia tal vez? ¿Quizás Ouija?".

¿Revival cambiará el estilo de Mike Flanagan?

Mike Flanagan también compartió que lee críticas de todo su trabajo y que un tema común entre los críticos es que quizás sea demasiado "sentimental" o "emocional" con sus finales. Debido a esto, aparentemente se está divirtiendo mucho con Revival de Stephen King porque le da la oportunidad de mostrarles algo diferente tras "Doctor Sueño".

“Esta fue una pieza de material muy divertida para mí porque puedo ser como‘ Oh, ¿quieres un final oscuro? Genial, prepárate".

El director ya ha construido una carrera en el horror y ha estado trabajando constantemente durante la última década. Algunos de sus otros esfuerzos incluyen Oculus, Hush, Ouija: Origin of Evil (una de las pocas secuelas mejor que el original) y la excelente serie de Netflix, The Haunting of Hill House.

Sin embargo, Mike Flanagan no ha terminado allí. También tiene más proyectos en desarrollo, incluida una adaptación del libro de Christopher Pike The Midnight Club y una serie llamada Midnight Mass, que se centra en una pequeña comunidad en una isla remota que comienza a experimentar sucesos extraños después de la llegada de un misterioso joven sacerdote.