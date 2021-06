Director de Aquaman 2 revela el título oficial de la secuela de Jason Momoa.

Después del inmenso éxito de la película de DC, Aquaman, protagonizada por la estrella de Game of Thrones, Jason Momoa, que se estrenó en diciembre de 2018 y recaudó más de $1 mil millones en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de DCEU hasta el momento, Warner Bros ha dado luz verde a una secuela.

Si bien los detalles sobre la película se mantienen en total secreto, el director James Wan, quien dirigirá Aquaman 2, acudió a su página de redes sociales para revelar el nombre de la secuela.

La Verdad Noticias informa que, ahora que hay un título y se espera que la filmación comience este verano, el proyecto parece haber encontrado su curso determinado. Y si los cómics están contribuyendo a la historia junto con el aporte de Jason Momoa, Aquaman 2 duda atraerán la atención de los fanáticos.

La película Aquaman 2 obtiene un título oficial

En Instagram, James Wan, quien retoma sus deberes de dirección con la película Aquaman 2, reveló que la secuela se titula Aquaman and The Lost Kingdom (Aquaman y El Reino Perdido). El director también dio un vistazo al logo de la película, pero no está claro si el logo compartido es el final.

En la imagen, podemos ver que la revelación del título se realizó mientras el director estaba en medio de una reunión de producción. Junto con la imagen, James se burló de sus fans escribiendo, "La marea está subiendo" en la leyenda.

Reparto y fecha de lanzamiento de Aquaman 2

Si bien el actor Jason Momoa regresará para repetir su papel de Arthur Curry, también conocido como Aquaman, los otros personajes que regresarán en la secuela incluyen a Mera de Amber Heard, Black Manta de Yahya Abdul-Mateen II y Ocean Master de Patrick Wilson.

La estrella de Game of Thrones, Pilou Asbaek, también aparecerá en la película, junto a Jason Momoa aunque no ha habido actualizaciones sobre el papel o el personaje que interpretará. Aquaman and The Lost Kingdom se lanzará el 16 de diciembre de 2022.

