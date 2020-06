Director afroamericano DEFIENDE Gone With the Wind tras ser eliminada de HBO Max

Según el aclamado director y activista por los derechos de los afroamericanos, Spike Lee, “Gone With The Wind” es una película obligada para el público blanco, por lo que no apoyó la decisión de HBO Max de eliminar la famosa cinta de su catálogo.

Gone with the Wind se enfrenta a nuevas criticas tras protestas anti-racistas en Estados Unidos

Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el material de origen, que, a menos que sea un aficionado al cine, es bastante plausible teniendo en cuenta que esta cinta se estrenó hace unas décadas, Gone With The Wind, es una historia de amor que abarca tanto la Guerra Civil y las eras de Reconstrucción posteriores.

Mientras aparecía en el programa de entrevistas, The View, para promocionar su nueva película, Da 5 Bloods, Spike Lee dijo que está favorita de Hollywood podría ayudar a abrir los ojos de las personas al racismo que ha impregnado no solo la historia de Estados Unidos, sino también las películas estadounidense.

Aunque ampliamente considerado como un clásico, Gone with the Wind también ha sido criticado por romantizar el sur de los Estados Unidos y minimizar temas como la abolición de la esclavitud y la privación de derechos de los negros para dar cabida a una historia sobre las relaciones amorosas y sexuales de los blancos.

Director Spike Lee revela importancia de cintas “racistas”

Además de Gone with the Wind, otra película que Spike Lee recomendó fue Nacimiento de una nación. Dirigida por W.B. Griffith a principios del siglo XX, es una imagen ambiciosa de un cineasta ambicioso y que marca tendencia, pero también es una historia de origen perversamente heroica del KKK, un hecho inquietante que muchos han pasado por alto deliberadamente durante mucho tiempo.

Como el documental de adoración a Hitler de Reni Riefenstahl, “Triumph of the Will”, la obra maestra de W.B. Griffith ocupa un lugar precario en la historia del cine. Sin embargo, fue uno de los primeros largometrajes realizados, uno que introdujo una gran cantidad de características técnicas que sirvieron como modelo para muchas producciones que vinieron después.

Spike Lee reconoce importancia histórica de cintas "racistas"

Por otro lado, es una historia indudablemente racista que demuestra cuán prejuiciosa y simple puede ser el público estadounidense, y reconocer esta dimensión de la película en particular podría, según Spike Lee, quizás contribuir a fomentar mejores relaciones entre grupos de personas. en el futuro.

Te puede interesar: Spike Lee muestra CRUELDAD de la policía de EUA en nuevo cortometraje

Uno de los cineastas con mayor conciencia social de los tiempos modernos, si no toda la historia, Spike Lee es plenamente consciente del legado feo que dejó “Nacimiento de una Nación”, sin embargo, fue una gran inspiración para Gone With The Wind, cuyas escenas se usaron en la secuencia de apertura de una de los cintas más recientes de Spike Lee, BlacKkKlansman, que sigue a un oficial negro que se une con uno blanco para infiltrarse en el KKK.