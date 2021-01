¡Diosa SIN ROPA! Así se dejó ver Jennifer López en un ARDIENTE video

Jennifer López es una de las divas de la música y de las actrices más cotizadas de Hollywood, que en muchas ocasiones ha dejado deslumbrado a sus fans con sus exquisitas poses en donde presume su inigualable belleza.

Hay que recordar que el pasado año todo lo que realizó La Diva de Bronx, fue sinónimo de excelentes resultado, es por eso que ha confirmado que con 51 años de edad es una de las mujeres más talentosas del planeta.

Hay que destacar que una probadita de esa sensualidad que la caracteriza es la que realizó en su reciente presentación New Year's Rockin' Eve Performance, en donde Jennifer Lopez cantó un compilado de sus canciones en las bellas calles de la mencionada ciudad.

En dicha presentación, la intérprete de El anillo, empezó el 2021 de la mejor manera. Esta mencionada presentación fue un gran regalo de Año nuevo para sus fans que la vieron desde todos los rincones del planeta.

Entre los nuevos proyectos, los fans se mueren por ver a JLo en la pantalla grande, pues el próximo mes se estrena la película "Marry me". Puntualmente la misma tiene pautada el 14 de febrero como fecha de lanzamiento. Además la hermosa latina la protagoniza junto a Owen Wilson y el cantante colombiano Maluma que debutará en el cine.

La ardiente pose Jennifer López

No es para menos que esta gran popularidad que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios elogiando a la actual ex pareja de Marc Anthony. Tal es su caso reciente donde se la ve la playa con traje de baño que dejó a todos enamorados.

Cabe destacar que no hace mucho La Diva del Bronx hizo algunas horas atrás en su perfil de Instagram, la bella actriz, compartió en su perfil un video donde aparece con enseñando parte del video de su canción "In the morning", en el mismo adelanto se la puede ver en un parte sin ropa y con alas por lo que claramente enamoró a todos sus seguidores.

