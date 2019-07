Dinastía Rivera JAMÁS será entrevistada, periodistas se unen.

El pasado sábado se llevó a cabo la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, en donde en las inmediaciones de la iglesia se suscitó un escándalo cuando los elementos de seguridad que custodiaban el lugar, agredieron a un grupo de camarógrafos del programa “El Gordo y La Flaca”; tras los terribles hechos un grupo de periodistas y conductores del mundo de la farándula se han encargado de lanzar una campaña para unirse y no cubrir más a ningún integrante de la dinastía Rivera.

Han sido distintos los medios de espectáculos que han pedido la solidaridad para que se vete a la familia Rivera, luego del incidente penoso que ocurrió en la boda de Chiquis Rivera. El periodista afamado Gustavo Adolfo Infante consideró en su programa “De Primera Mano” que luego de lo ocurrido no se cubra más a la familia de “La Diva de la Banda”.

“Yo lo dije en mis redes sociales este fin de semana y lo repito el día de hoy: si nos unimos todos los medios de comunicación y no volvemos a entrevistar a Los Rivera, pero que sea entre todos, en tres meses tenemos a Los Rivera pidiendo una entrevista, se los juro”, dijo.

Medios se unen en contra de la dinastía Rivera

Por su parte el programa que dirige Pati Chapoy, “Ventaneando”, invitó de igual manera a que todos los programas, conductores y periodistas de espectáculos no cubran más a la dinastía Rivera.

“Que no se nos olvide que esa familia (Los Rivera) vive del escándalo que planean ellos”, dijo Chapoy.

Medios se unen en contra de la dinastía Rivera.

Siguiendo con la petición de la experimentada conductora, Daniel Bisogno dijo que los propios medios han sido los culpables de cubrir a la dinastía Rivera y que por ello hay que unirse para dejarlos de cubrir.

Te Puede Interesar: "El Gordo de Molina" llamó al FBI tras agresiones del tío de Chiquis Rivera.

“La culpa la tenemos nosotros por cubrir cosas de tan poca monta, ellos no son nadie. El problema es que en los medios no hay unión, lo que tendría que hacer toda la prensa, pero es toda, ya no cubrir nada de ellos”, dijo.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos