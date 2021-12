Dinastía Fernandez y el narco, Vicente Jr rompe el silencio sobre el tema

El libro de la periodista Olga Wornat, “El último rey” ha relacionado a la Dinastía Fernandez y el narco, sobre todo a Gerardo uno de los hijos del cantante, por lo que cansado del tema fue Vicente Fernández Jr., quien rompió el silencio.

Fue en una entrevista para la revista TvyNovelas, que Vicente Jr. comentó que la periodista detrás del libro El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández, intentó ponerse en contacto con él, pero él no la recibió.

Previamente, en La Verdad Noticias se dio ha conocer más sobre ¿Quién es Gerardo Fernández, su hijo ligado al narco? Ahora fue el hermano, Vicente Jr. quien habló sobre la Dinastía Fernandez y el narco.

Dinastía Fernandez y el narco

Gerardo, secuestró a su hermano Vicente Fernández Jr. por un tiempo.

Al ser cuestionado sobre el libro de Olga Wornat donde da a conocer nexos de la Dinastía Fernandez y el narco, Vicente Fernández Jr. dijo: “Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”.

El libro de Olga Wornat presenta un vistazo a la intimidad de la dinastía que va desde su origen humilde hasta algunos fuertes pasajes de infidelidad y traiciones entre los hijos de Vicente Fernández.

De hecho en una entrevista para Julio Astillero, la periodista Olga Wornat dijo que su obra comienza con el secuestro de Vicente Fernández Jr., un pasaje de la vida de la familia que es poco conocido entre el público y que el también empresario evitó abordar públicamente.

Y es que según se escribe en el libro, que habla sobre la Dinastía Fernandez y el narco, Vicente Fernández Jr. fue secuestrado por su hermano, algo que causó mucha polémica.

La periodista aseguró que cuando Vicente Jr. estuvo “desaparecido” durante varias semanas en abril de este año, fue por culpa de Gerardo, quien lo internó en contra de su voluntad en una clínica de rehabilitación. Esto a pesar de que no es adicto a ningún tipo de sustancia.

Gerardo el hijo de la Dinastía Fernandez y el narco

¿Quién es Gerardo Fernández?

Olga Wornat dice en su libro que Gerardo, es hijo del cantante, el cual mantenía un perfil bajo a comparación del resto de su familia, pero es quien se quedará con el legado de Vicente Fernández por la forma en que se ha manejado dentro de la dinastía.

“Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho. Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias”.

Wornat además de destacar sobre la Dinastía Fernandez y el narco dijo que Gerardo “ fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques, además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”.

En su trabajo, donde Vicente Fernández es involucrado con la mafia junto a su familia, la periodista señala a Gerardo como amigo de Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante que fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Pero, Wornat aclaró que no logró obtener como testigo a ninguno de los dos sobre la relación amistad que mantenía, aun así tuvo varias fuentes que confirman los hechos y las “relaciones turbias”.

La periodista argentina, dijo además que “(Nacho Coronel) iba a comer al restaurante de Los Tres Potrillos. Describo la situación y está contada por testigos. A quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos (...) y todavía continúa en esa línea de relaciones de hermanos”.

Y aunque habló de la Dinastía Fernandez y el narco, dijo que el libro fue escrito con todo el respeto posible y sin denigrar a los Fernández, ya que su obra habla tanto de los buenos momentos del Charro de Huentitán, como los malos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!