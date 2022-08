Difunden video de Yeri MUA descubriendo infidelidad de Brayan

La influencer veracruzana Yeri MUA protagonizó un polémico vídeo que te mostraremos a continuación en el que se le ve reclamando a su novio, Brayan, que también es apodado como Paponas, porque le fue infiel. Este suceso llamó mucho la atención de los seguidores de los dos influencers porque no saben si esto siginifica el fin de su relación.

Por lo que se puede apreciar en el vídeo, la influencer descurbío que su novio le era infliel debido a unos mensajes que le encontró en su celular y comenzó a gritarle frente a muchos testigos pues estaban en un restaurante hubicado en Boca del Río y algunos los reconocen, ya que fueron los Reyes del Carnaval.

Después, el joven le arrebata su dispositivo y se sube en la camioneta por lo que Yeri comienza a gritarle que le devolvliera sus llaves y le exige que se vaje del vehículo que al parecer es de ella.

Yeri MUA explica en un live la verdad detrás del polémico vídeo

Posterior al primer vídeo, Yeri MUA explica por medio de un live cómo se encuentra después de lo ocurrido con su novio Brayan. Según explicó que no es lo que pensaron y no se trató de una infidelidad cómo se da a entender en antes, sin embargo, lo que sí es cierto es que su relación no está bien.

En el live también reveló que su relación está muy deteriorada y comenta que cada uno tiene metas diferentes y ya no tienen la misma paciencia para seguir conviviendo. Además, comenta que sus problemas ya se están notando hasta por sus seguidores. Aún no sabe lo que pasará con su noviazgo, pero no ve muchas opciones. Te mantendremos informado de la situación en La Verdad Noticias.

¿Cuántos años tiene Yeri MUA?

Yeri MUA tiene 20 años de edad.

La influencer Yeri MUA, oriunda de Veracruz, tiene 20 años y nació el 17 de diciembre del año 2022. También se le conoce como la “Broatz Jarocha y ha comenzado a ser notada más por el público desde que fue la Reina del Carnaval y también por su reciente pelea, ya que insultó a Manelyk de Acapulco Shore en los MTV MIAW 2022.

