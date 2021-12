Difunden video de Eduin Caz en la cama con otra mujer, ¿confirman infidelidad?

Una vez más acusan a Eduin Caz de ser infiel, pues se filtró un video a través de Twitter en donde aparece dormido al lado de una mujer que según se dice, no es su esposa, lo que confirmaría su traición a Daisy Anahy y quien de momento no se ha pronunciado al respecto, por ello los rumores crecen.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que el vocalista de Grupo Firme, fue vinculado con una mujer que afirmaba tener un hijo suyo y que después del escándalo, se retractó y afirmó que nada había sido real.

Además de hablarse de su vida amorosa, se habla de su vida académica, por eso luego del escándalo de ser infiel, se habló mucho del grado de estudios de Eduin, pues recientemente publicó unas fotografías en donde presumía su título de licenciado en Mercadotecnia.

Video probaría infidelidad de Eduin Caz

El cantante nuevamente es acusado infidelidad

Según lo que se ve en las imágenes del video, el cantante aparece recostado sobre una cama al lado de una mujer que afirma no ser su esposa y para asegurarse de que no hubiera dudas, la fémina grabó sus piernas al lado de las del vocalista de Grupo Firme.

Se le ve desnudo por la parte de arriba y cubierto con una sábana blanca de la cintura hacia abajo, mientras en la imagen aparecen dos stickers que se burlan de la esposa del cantante.

Pese a que el integrante de Grupo Firme aclaró la infidelidad y desmintió todo cuando se le adjudicó un hijo con otra mujer, esta vez todo sería real, pues en el video es claro que es él.

Ante esto, muchos fans se dijeron decepcionados de él, pues creyeron en su inocencia cuando se defendió de los escándalos previos.

¿Cuántos hijos tiene Eduin Caz?

La esposa de Eduin quiere un tercer hijo

Junto a su esposa, Daisy Anahy, tiene dos hijos, Geraldine y Gerardo, pero podrían buscar el tercero, pues ella comentó que le gustaría ser madre una vez más, lo que emocionó a los fans del cantante.

Cuando se le acusó de ser infiel previamente, se aseguró que Eduin Caz tiene un hijo que no es de su esposa, y que por ello, él ya no quería tener más con Anahy, lo que no fue confirmado.

