Difunden las primeras imágenes de la película de Han Solo

Dentro del mar de polémica que es actualmente Star Wars,

Dentro del mar de polémica que es actualmente Star Wars, una de las cosas que sorprendieron es saber que Disney se prepararía para el fracaso de la película de Han Solo; pues según fuentes internas, desde el inicio, la obras fue un desastre.

Bueno, para poder darnos una idea si el filme del pirata espacial será algo olvidable o no, les presentamos las primeras imágenes promocionales; las cuales, por si todo lo anterior no fuera suficiente, no fueron liberadas por Disney de manera oficial, se filtraron.

Como pueden ver, son dos posters casi idénticos que muestran a los protagonistas: Han Solo, Lando, Chewbacca y una mujer cuyo nombre desconocemos.

La película se estrenará el 25 de mayo de 2018.