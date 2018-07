Difunden imágenes de Luis Miguel en el funeral de su papá Luisito Rey

Después de que saliera a la luz el último capitulo de la primera temporada, ‘Luis Miguel: La serie’, en redes sociales están circulando varias imágenes del funeral del papá de ‘El Sol’.

Luis Miguel y Diego Boneta

19 de diciembre de 1992 falleció Luis Rey. Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a la capilla ardiente del cementerio de Collserola, pero antes, el hospital donde vivió sus últimas horas fue testigo de un drama protagonizado por el hijo mayor de Luisito, Luis Miguel.

De acuerdo al fotógrafo Gabriel Piko, uno de los pocos testigos de aquel momento, narró la revista Gente en su edición del 17 de diciembre de 1992.

“Cuando él sale de verlo en el hospital, sale quebrado. Estaba fuera de sí, fuera de la realidad, era un ente".

"Incluso me ve ahí y me abraza, llorando. Me dice '¿Cómo no me llamaron antes, cómo no me avisaron que mi papá estaba en un hospital? Les hubiera mandado plata para que lo llevaran a la mejor clínica. Como me encontró ahí y era de las pocas personas que estaba, en su tristeza pensó que yo era un amigo del padre", comentó el fotógrafo.

Luis Miguel y su padre Luisito Rey

Y, según cuenta la revista Caras de Argentina, Luis Miguel tuvo que ser atendido: ”Rodeado de familiares y de sus representantes, Micky debió ser atendido por su médico particular, quien le suministró calmantes".

Al respecto, el sitio web argentino Infobae detalla que tras la muerte de su padre, el cantante se dirigió al hotel donde se alojaba y allí recibió las condolencias de sus familiares y amigos.

"Tengo entendido que en esos momentos pidió que lo llevaran a conocer el lugar donde vivía el padre", señaló Piko. Según Infobae, el departamento de Luisito Rey estaba a veinte kilómetros de Barcelona. Allí estaban sus discos, sus fotos, sus apuntes.

Luis Miguel en el funeral de Luisito Rey.

Hasta ese momento, en las horas previas, hubo tregua entre los tíos, el cantante y sus representantes, cuenta el biógrafo Javier León Herrera, pero ese cortísimo periodo de paz se acabó en cuanto murió Luisito Rey:

“A partir de ahí siguieron las diferencias entre ambas partes, principalmente en la tensa reunión que tuvo lugar en el hotel Sarriá.

Palabras groseras, discusiones sobre qué hacer con los restos, qué iba a pasaron el dinero al que solo él tenía acceso. El propio cantante cortó las discusiones con más temperamento que sus tíos.

La primera cuestión no generó demasiada discrepancia; a Luis Miguel le dijeron que su padre deseaba que lo cremaran y no puso ningún impedimento. Sobre la disposición de dinero, en lo que sí coincidieron las dos versiones de los hechos que tuve fue en que Luis Miguel mostró rechazo por el dinero que sabía sucio y principalmente depositado en Suiza.

Dejó encargado a sus representantes para que contrataran a alguien en Barcelona que velara por sus intereses y organizara todos los trámites, el traslado de la urna a Cádiz, la manutención de su hermano Sergio y de sus abuelos Matilde y Rafael, a cuyo cargo estaba Luis Miguel”.

Luis Miguel en el funeral de Luisito Rey

Al día siguiente hubo una misa de cuerpo presente en la calle Balmes de Barcelona, a la que, relata León Herrera en Luis Miguel, la historia, el cantante acudió vestido completamente de negro, con la cabeza agachada ante la urna con las cenizas de su padre.

En todo momento estuvo acompañado por la comitiva que viajó con él: su novia Erika y el papá de ésta, Jaime Camil papá, Hugo López, Alex McCluskey y por supuesto, Alex Basteri.

Luis Miguel en el funeral de Luisito Rey

Pocas horas después, Luis Miguel regresó a América para continuar con su gira.”Hizo un extraordinario esfuerzo para perdonar, aunque, según McCluskey, no podía asegurar con rotundidad que lo hizo”, dice León Herrera.

De acuerdo a la revista española Semana narra que las cenizas de Luisito Rey están abandonadas en un archivador del cementerio de Cádiz, el cual demandó hace poco al cantante por la deuda que tiene desde hace tres años respecto de los gastos funerarios.

Luis Miguel en el funeral de Luisito Rey

Tito contó a la prensa española dos años después del fallecimiento, en 1994: "Luis Miguel mandó a construir un mausoleo que nunca pagó. Y si no paga, las cenizas se inhumarán en una fosa común".