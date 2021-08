Difunden imágenes de Andrew Garfield en set de Spider-Man: No Way Home

Tremenda sorpresa se ha filtrado en redes sociales con la filtración de unas imágenes donde se ve a Andrew Garfield en la filmación de Spider-Man: No Way Home.

Según la cuenta de twitter que difundió las imágenes, éstas no fueron editadas en photoshop y que son completamente reales.

Esta supuesta filtración toma por sorpresa después de que el tráiler de Spider-Man: No Way Home no presentará ni a Garfield, ni a Maguire.

Filtran a Andrew Garfield en set de filmación

La imagen que ronda por redes sociales.

A través de redes sociales, una cuenta de twitter expuso un par de fotografías donde se aprecia a Andrew y otra más a Tobey, ambos predecesores de las cintas del hombre arácnido.

Los fanáticos estallaron de emoción al mirar las imágenes, pues la presencia de ambos actores confirmaría el Spiderverse en Sony.

Cabe resaltar que hasta el momento ni la producción ni los actores han confirmado su participación en la cinta del trepamuros.

Tráiler de Spider-Man: No Way Home rompe récord

El pasado 23 de agosto se rompió el internet con el lanzamiento del tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, causando conmoción y por supuesto una oleada de memes acordes al tema.

Este primer vistazo rompió récords de reproducciones para un avance de una cinta en 24 horas, acumulando un total de 355,5 millones de visitas, superando así al de Avengers Endgame con sus 135 millones de visitas.

Spider-Man: No Way Home tiene fecha de estreno para el 17 de diciembre de este año, fecha en la que sabremos si Andrew Garfield y Tobey Maguire regresarán una vez más al traje de súperheroe.

