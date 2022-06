Diego de Erice rompe el silencio sobre su ruptura amorosa con Irán Castillo.

A inicios del 2019 fue cuando Irán Castillo sorprendió al confirmar su romance con el también actor Diego de Erice. Dicha confesión se dio en el programa “Intrusos” y ahí la actriz confesó que se dio una nueva oportunidad en el amor.

Es de recordar que el clic se dio en la telenovela “El Bienamado”, donde interpretaron a una pareja de enamorados, y desde entonces comenzaron una amistad que posteriormente se transformó en un noviazgo. No obstante, el amor entre ellos no duró mucho tiempo, pues en el primer semestre del año, Irán volvió a confirmar su estatus como soltera.

En su momento la actriz afirmó que el romance llegó a su fin por falta de tiempo y la carga de trabajo de los dos: “Yo creo que más bien no fluyó, al final no se dio nada porque salimos creo que un mes, cuando mucho, porque fue muy poquito tiempo, nos vimos muy poquito y siento que casi no convivimos y entonces al final, pues no fluyó y ya, pues no fue nada”, dijo Irán.

Diego de Erice se sincera sobre su romance con Irán Castillo

La Verdad Noticias informa que, ahora quien decidió romper el silencio fue Diego de Erice mediante una entrevista para el programa “Confesiones”, el cual es conducido por Aurora Valle y confesó la verdadera causa de su ruptura con la famosa.

“El Bienamado fue la novela en donde coincidí con Irán, me pareció una mujer espectacular en todos los sentidos, bonita, con un corazón lindo, con un tema paz y cuestión interna muy desarrollado, muy talentosa, pues me encantó y estaba Chantal Andere, quien es una de mis grandes amigas, yo le decía ‘me está moviendo el tapete esta mujer”, recordó el actor.

El conductor Diego de Erice dijo que luego de darse cuenta que le gustaba mucho Irán la empezó a conquistar, no obstante, la actriz en ese tiempo solo quiso una buena amistad a pesar de que entre ambos existía mucha química. Tiempo después volvieron a coincidir gracias a la obra de teatro “Como quieras perro ámame”.

Diego de Erice no quería sentir nuevamente "el mismo dolor"

De Erice afirmó que todo marchaba bien con Irán Castillo, quien confesó su amor por este hombre mucho menor que ella, no obstante, él nunca quiso volver a traspasar esa línea, ya que la intérprete de telenovelas ya tenía una hija y no quería volver a pasar por el mismo dolor.

“Obviamente Irán estaba buscando un proyecto de familia y pues no funcionó, en esa idea por eso no funcionó porque yo sí estaba muy entusiasmado con Irán pero inconsciente o consciente trate no involucrarme tanto los sentimientos con la pequeña”, concluyó.

