Diego Verdaguer revela que Amanda Miguel tiró sus cosas a la calle

Diego Verdaguer y Amanda Miguel vuelven a captar la atención de los medios de comunicación, esto luego de que el cantante revelara que su esposa sacó sus cosas a la calle, información que llega después de que surgieran rumores de que entre ellos existe una crisis matrimonial derivada de la forzosa separación que tuvieron últimamente.

Tal y como informamos anteriormente en La Verdad Noticias, los cantantes Diego Verdaguer y Amanda Miguel estuvieron separados por más de seis meses, esto debido a la actual pandemia de coronavirus que se vive en el mundo, razón por la cual su reencuentro estuvo lleno de mucha pasión, misma que presumieron en sus redes sociales.

El tiempo que estuvieron separados fue aprovechado por la cantante para mudarse a Los Ángeles, razón por la cual su hija Ana Victoria le ayudó a organizar su nuevo hogar, lo cual significó que tuvieron que hacer una limpieza profunda y deshacerse de las cosas que ya no servían, entre ellas la de Diego Verdaguer.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel han captado la atención de los medios en los últimas semanas.

Amanda Miguel tiró las cosas de Diego Verdaguer

En entrevista para El Universal, Diego Verdaguer contó que todo fue un plan ideado por su esposa e hija: "Es todo un rollo que hicieron juntas, yo me enteraba por el teléfono, pero Amanda me decía: ‘Estas cosas tuyas ya las voy a sacar’. ¡Ahora sí que me sacó las cosas a la calle!".

Diego Verdaguer revela que Amanda Miguel y su hija sacaron sus cosas a la calle.

Sin poder ocultar la risa, el intérprete de ‘Corazón Bambino’ comentó que Amanda Miguel le iba diciendo por teléfono qué cosas iba a tirar y que incluso, su hija se deshizo de algunas pertenencias que él tenía abandonadas en el garaje.

Amanda Miguel y Ana Victoria hacen pasar apuros a Diego Verdaguer.

"¡Ni me consultó! Me sacaba las cosas y me decía por teléfono: ‘Ya no las vas a usar’. Tenía una motoneta Vespa que estaba en el garaje y me enteré que Ana Victoria se la regaló al jardinero y yo de: '¡Mi motoneta!'", finalizó Diego Verdaguer, quien recientemente fue expuesto por su esposa de haber sido infiel.

