¿Diego Verdaguer celoso de ver el escote de Amanda Miguel en Instagram?

Tras la atrevida fotografía que recientemente compartió Amanda Miguel en su cuenta oficial de Instagram, en la cual la cantante presume un tremendo escote ante la cámara, Diego Verdaguer compartió su reacción en una entrevista para el periódico 'El Universal', en donde aseguró que no se considera un hombre celoso.

La reacción del Diego Verdaguer ante la imagen de Amanda Miguel mostrando un prominente escote en Instagram fue pacífica, pues según palabras del famoso cantante, él no dice nada, porque ella tiene todo el derecho de exhibirse de la manera que quiera.

Diego Verdaguer asegura que no es celoso

Además, el cantante se encargó de recalcar que no es un hombre celoso y que todos los halagos hacia su mujer prefiere hacerlos de manera personal y no a través de las redes sociales, pues no busca tener la aprobación de los demás.

"La vi, a mi me pareció que estaba muy guapa, pero yo no le dije nada, se lo digo por teléfono, no lo tengo que estar escribiendo en Instagram”, reveló Diego Verdaguer sobre el escote de su mujer, de quien ha estado separada por un largo tiempo a causa de la pandemia del coronavirus.

Diego Verdaguer revela lo que sintió al ver a su mujer presumir tremendo escote en Instagram.

"No a todo lo que pone debo ponerle corazoncitos, sigo a mucha gente y soy selectivo, y hay cosas que me parecen que debo dejar pasar”, agregó el intérprete de 'Corazón Bambino' al medio de circulación nacional.

Te recomendamos leer: Amanda Miguel presume tremendo ESCOTE a sus 64 años

Diego Verdaguer asegura que no es un hombre celoso.

Hace unos días te contamos en La Verdad Noticias que Diego Verdaguer rompió el silencio acerca de su forzada separación con Amanda Miguel y aseguró que en cuanto se reencuentre con su esposa la va a abrazar, besar y hacer el amor en demasía.

¿Te gustó la sexy fotografía de Amanda Miguel en Instagram? ¿Qué opinas de las declaraciones de Diego Verdaguer? Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram