¿Diego Verdaguer admite haber sido infiel con Salma Hayek? ¡Entérate!

No es secreto para nadie que Diego Verdaguer no se cansa de decir que su esposa Amanda Miguel es la mujer de su vida, pero recientemente el cantautor causó gran polémica al confesar que estuvo enamorado de otra mujer a pesar de que ya estaba casado.

En una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, Diego Verdaguer recordó cómo fue que conoció a Salma Hayek y lo impresionado que quedó al verla, tanto que buscaba la manera de estar cerca de ella, pues de inmediato se convirtió en su amor platónico.

"Casi me desmayo... Digamos que, podría decir que fue una amistad cariñosa, un amor platónico digamos, una inspiración en la vida. Eso es todo. Se ha especulado un poquito con eso, porque alguien lo dijo hace unos años, hace diez años, no sé cómo salió, empezaron a decir, pero en realidad no es más que lo que acabo de decir, nada más, punto", señaló el cantante de 69 años.

Diego Verdaguer sorprendió al revelar que estaba enamorado de otra mujer mientras estaba casado con Amanda Miguel.

"Salma Hayek es una mujer hermosa", Diego Verdaguer

Con dicha declaración, Diego Verdaguer aclaró el rumor que hace tiempo surgió con respecto a una supuesta infidelidad con Salma Hayek, de quien reconoció la gran belleza que posee, misma que lo hizo sentirse enamorado de ella de manera inmediata.

Salma Hayek pudo robarle el amor de Diego Verdaguer a Amanda Miguel.

"Obviamente es una mujer divina, yo podría quizá haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo no estaba tampoco dispuesto. Sí en un momento, sí me tocó... De repente me miré al espejo y dije 'A ver, a ver, chaval, como dijo Joaquín Sabina, a ver chaval, te estás enamorando'”, añadió el intérprete de ‘Corazón Bambino’.

Te recomendamos leer: Diego Verdaguer cuenta todo acerca de su separación con Amanda Miguel

“Es un recuerdo hermoso, una belleza latente, la sigo en Instagram, la veo siempre, le pongo corazoncitos a las cosas que me gustan, es una mujer muy dedicada, muy realizada, una gran determinación, una gran personalidad, ya no tengo contacto con ella”, finalizó Diego Verdaguer sobre la actriz veracruzana, hoy estrella de Hollywood.

¿Crees que Diego Verdaguer y Salma Hayek hubieran hecho bonita pareja? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram