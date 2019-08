Diego Luna se une a protestas por la gente desaparecida en México (VIDEO)

Diego Luna, uno de los actores mexicanos más queridos por el público pues a pesar de ya ser considerado entre los artistas más populares de Hollywood al igual que Guillermo del Toro jamás ha olvidado sus raíces y de donde viene.

Recientemente el aclamado actor mexicano causó furor durante la convención de Disney ‘D23’ pues se confirmó que retomaría su personaje ‘Cassian Andor’ para una serie exclusiva del universo de Star Wars.

Ahora Diego Luna vuelve a dar de que hablar nuevamente tras su última actividad, pues su fama no le impide ser solidario con el pueblo mexicano y ahora se unió a una manifestación para exigir justicia.

¿Qué hizo Diego Luna?

El famoso intérprete mexicano sin duda alguna ha atravesado infinidad de fronteras con su talento para la actuación, pero a diferencia de otros artistas el aprovecha su fama para apoyar a los más indefensos.

Al igual que su colega y amigo Gael García Bernal, Diego Luna constantemente participa en marchas, manifestaciones y cualquier tipo de actividad del pueblo mexicano donde se demanda justicia e igualdad.

En esta ocasión Diego Luna formó parte de la última manifestación de los mexicanos que tuvo lugar frente a las instalaciones del palacio nacional, pues reclamaron justicia por todas las víctimas desaparecidas en los últimos años en el país.

Diego Luna [ @diegoluna_ ] se suma a protesta en #CDMX de familiares de desaparecidos https://t.co/NLAHbNQnhi pic.twitter.com/4p2pmgkgcy — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 30, 2019

Pidieron respuestas al gobierno

En la manifestación, donde los asistentes portaron carteles y fotografías de los desaparecidos en México exigiéndole al subsecretario de derechos humanos de la secretaria de gobernación, Alejandro Encinas, respuestas sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos.

Así mismo recolectaron un total de 102,000 firmas de personas exigiendo el refuerzo en las búsquedas de los desaparecidos, quienes son más de 40,000 y no se ha visto respuesta de ninguno de ellos.

Por otro lado Diego Luna advirtió que la manifestación no busca crear desorden sino que hacer conciencia sobre no normalizar la injusticia y violencia que se vive en el país y recordarle a los mexicanos que las familias de los desaparecidos no están solas.

.@diegoluna_ del @eldiadespuesmx pidió no ignorar lo que le pasa a las familias de los desaparecidos pic.twitter.com/BCHNQHfK4b — Noemí Gutiérrez (@noemiza) August 30, 2019

