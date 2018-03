Diego Luna responde a las críticas de redes sociales

Diego Luna aprovechó su aparición en los Premios Fénix para responder a la polémica que generó en redes sociales luego manifestar su descontento con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México “Hay muchísimas opiniones, la mía es la que menos cuenta, hay muchísimas opiniones calificadas que cuestionan esta ley, que cuestionan su contenido”, dijo Luna a los reporteros presentes en la premiación. No obstante, el actor mexicano aprovechó el momento para reiterar su negativa ante la posible aprobación de esta ley. “Es evidente, además que lo trataron de hacer a lo oscurito, trataron de que no nos diéramos cuenta, es una ley que no entiendo por qué la premura, por qué el acelere”. Es por ello que a pesar de las críticas recibidas, Diego mantiene su postura y continúa empleando las redes para mostrar su negativa al respecto. “Para los que dicen que dejemos de opinar sobre #LeyDeSeguirdadInterior. Aquí una opinión más que autorizada que la cuestiona”, compartió Luna junto a una crítica de esta ley. https://twitter.com/diegoluna_/status/938049539491196929 Foto Instagram: https://www.instagram.com/p/BcY1meZnSS1/

