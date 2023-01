Diego Luna rechaza protagonizar la bioserie de Cuauhtémoc Blanco

El actor Diego Luna rompió el corazón de Cuauhtémoc Blanco, al rechazar tajantemente el papel protagónico, en la bioserie del futbolista, pues dijo no ser tan bueno en el fútbol, situación que lo ha desanimado para tomar tan importante papel.

Y es que hace apenas unos días, Blanco expresó su deseo de ser interpretado por Diego, no obstante, el actor no lo está pensando, pues ha asegurado que no se siente listo, al no saber nada del balompié.

“Pero si yo tengo dos pies izquierdos, no podría, solo me encantaría que hicieran algo sobre Cuauhtémoc, me toco verlo jugar, no sé, te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol, ¿no?, no está fácil”, declaró Luna.

Recordemos que el pasado 13 de diciembre, Diego le dio el último adiós a su padre, por lo que aprovechó la atención de los medios de comunicación, para agradecer el apoyo que ha recibido.

“Ya de esas cosas, ya más íntimas ya no me gusta platicar la verdad, los procesos son de cada quien. Y bueno, con ganas de eso, de estar cerca de mi familia y de la gente que quiero y muy agradecido la verdad por todas las muestras de cariño que he recibido en estas semanas, la verdad”, concluyó.

Diego prepara nueva serie

Por otro lado, el artista habló de la serie que lo reencontró con Gael García en Ciudad de México, en donde protagoniza Eiza González.

“Pues estuvo muy bien, ya verán. La están preparando, está en posproducción el proyecto y en un tiempo podrán ver algo. La verdad fue una gran experiencia”.

Los cuatro fantásticos

Diego Luna podría ser considerado por Marvel

Como te contamos en La Verdad Noticias, Diego Luna, podría ser uno de los protagonistas del Universo cinematográfico de Marvel Studios, ya que se prepara su participación en la nueva entrega de Los 4 Fantásticos, pues se presume que podría encarnar a Mr. Fantastic o The Human Torch, aunque no se ha confirmado al 100% esta versión, es muy posible verlo en la pantalla grande, pues causó gran impresión gracias a su papel como Andor, en la serie de Star Wars.

