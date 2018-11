Diego Luna paso totalmente desapercibido por Maggie Gyllenhaal

El famoso Diego Luna y la también actriz Maggie Gyllenhaal, fueron parte del elenco de la película “Criminal”, cinta que se estrenó en el año, la trama versaba sobre un delincuente y su protegido que intentan llevar a cabo un complicado fraude que involucra un falso documento bancario. En dicho largometraje, los actores tuvieron una escena dándose un beso.

Maggie Gyllenhaal olvidó el beso que se dio con diego Luna

A más de una le encantaría poder tener la oportunidad de besar apasionadamente al célebre actor, Diego Luna, pero para infortuna de muchas, esto no ha sido posible para todas. Sin embargo, una de las pocas mujeres que han experimentado este tipo de encuentro con el actor, ha sido la actriz Maggie Gyllenhaal, pero tal parece que para ella fue “peccata minuta”.

Te puede interesar: Miguel Bosé y Juanpa Zurita... ¿son pareja?

Pues durante el programa "The Late Show With James Corden", la actriz reveló que no recordaba el beso que se dio con su colega durante el rodaje de "Criminal", cinta de 2004.

Todo empezó como una broma sobre Gael García, quien también trabajó con Maggie en "The Kindergarten Teacher". El conductor le preguntaba a Diego si era competitivo con su “charolastra”.

“Cuando uno trabaja con alguien, el otro dice: ‘oh, tengo que trabajar con esa persona’. […] Como actores, no somos competitivos, para nada, es más sobre futbol, chicas, ya sabes, las cosas importantes”, bromeó Luna.

“En la actuación hay espacio para los dos. Es genial verlo actuar y cuando él no hace algo, yo sí; o cuando yo no lo hago, él sí. Es bueno, queda en familia”, continuó.

Entonces Corden le recordó a Maggie que, en el set, ya había besado a los dos mexicanos, por lo que quería saber cuál besaba mejor que el otro.

Pero Diego interrumpió para revelar que Maggie estaba a punto de preguntarle si alguna vez se habían besado, a lo que la neoyorquina respondió con una exclamación.

“¿Eso responde tu pregunta?”, cuestionó Gyllenhaal a Corden.

Diego aseguró que había sido el mejor y para enmendar la falta de memoria, Maggie bromeó con invitar al mexicano a otra cinta, y repetir el beso, sólo para hacer que Gael se sintiera celoso.

Esperemos que Maggie no le haya roto el corazón al actor mexicano al no recordar su “candente” beso.