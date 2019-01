Diego Luna lanza fuerte crítica contra AMLO (VIDEO)

Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, ha estado envuelto en polémica desde su ascenso al poder, pues sus radicales ideas para el país han dividido las opiniones de todos los mexicanos.

Ahora Diego Luna, el famoso actor que lo apoyaba, ha hecho declaraciones en su contra.

Hace unos días el famoso actor mexicano publicó un mensaje a través de su cuenta de twitter donde aclaró las dudas sobre su posible “traición” ya que se especulaba que era un fiel partidario de AMLO durante la campaña de elecciones y ahora lo critica.

“Nunca hice campaña para @lopezobrador_ como dicen por ahí, no hacía falta, el PRI, el PAN y el PRD hicieron suficiente. Votar por alguien no me quita el derecho a cuestionarlo, a ser crítico y opinar cuantas veces crea necesario. Nuestro país merece una ciudadanía activa”.