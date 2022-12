Diego Luna formará parte de Los 4 Fantásticos

Diego Luna, podría ser uno de los protagonistas del Universo cinematográfico de Marvel Studios, ya que se prepara su participación en la nueva entrega de Los 4 Fantásticos, pues se presume que podría encarnar a Mr. Fantastic o The Human Torch.

Un primer vistazo se vio en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con un Reed Richards interpretado por John Krasinski, pero lamentablemente este actor no verá acción nuevamente como el líder de esta organización.

Y por ello, es que se espera que Diego Luna aparezca como uno de los candidatos, pues muchos aseguran que gracias a su papel como Andor, en la serie de Star Wars, transmitido por Disney Plus, tiene más que asegurado un lugar en Marvel.

Especulaciones sobre Diego Luna

Aunque no ha hablado sobre el tema, el actor tampoco lo niega, no obstante diversos reportes apuntan a que esto es casi un hecho, por lo que sería la segunda vez que podríamos ver a un mexicano en el universo Marvel, luego del éxito que tuvo Wakanda Forever.

“Estaba hablando de eso esta mañana, como los rumores. Cuando te vuelves parte de los rumores, la mitad de los rumores eran reales, ya sabes. Es simplemente increíble la cantidad de cosas que veo ahora. Lo único que puedo decir es que, durante los próximos dos años, estoy ocupado. En dos años, veremos si lo que quiero hacer es incluso filmar”, contó a un medio estadounidense.

Mexicanos en Marvel Studios

Eiza Gonzalez también podría tener un papel en Marvel

Al igual que Diego Luna, la actriz mexicana de 32 años, Eiza González, es una de las contactadas para protagonizar un papel en Los 4 Fantásticos, asimismo ha trascendido que podría tener el papel de Sue Storm esposa de Reed Richards, asimismo se espera que el lanzamiento de una nueva entrega, sea en el 2024, informó La Verdad Noticias.

