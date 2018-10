Diego Luna en acción: Netflix libera el primer trailer de "Narcos: México"

Netflix se ha coronado como una de las plataformas que ha producido algunas de las series más exitosas de todos los tiempos, pues entre su repertorio cuenta con series como “House of cards” “Black mirror” y “Stranger things” y “Orange is the new black” por mencionar algunas, y han arrasado con la audiencia colocándose entre las favoritas por millones de televidentes.

Los narcos llegan a México.

Hace unos años, Netflix lanzó una serie llamada “Narcos” que narraba la vida del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, desde sus inicios en el mundo del crimen donde se volvió un capo de la droga mundialmente famoso, hasta la caída de su imperio y su inminente fin.

Ahora Netflix lanza una nueva entrega de Narcos, situada en México, donde el famoso actor mexicano Diego Luna es el protagonista.

Esta nueva serie explora los orígenes de la guerra moderna contra el narco tras el surgimiento del Cártel de Guadalajara, donde “Félix Gallardo” interpretado por Diego Luna, toma el mando de la organización criminal.

El personaje de Diego Luna, tiene un aspecto muy peculiar pues se basa en la personalidad norteña del país, y entre sus filas es considerado como “El Rockefeller de la marihuana”.

Durante la trama vivirá una fuerte batalla contra un agente de la DEA llamado Kiki Camarena, interpretado por Michael Peña, a quien recientemente vimos en “Ant-Man and The wasp”

El choque entre ambos ocasiona una sangrienta guerra.

Hace unas horas Netflix liberó el primer tráiler de la serie, que se estrenará el próximo 16 de noviembre, aquí te dejamos el tráiler: