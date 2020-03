Diego Luna critica a AMLO por el coronavirus y Twitter se va contra él

Diego Luna no ganó la simpatía de los usuarios de Twitter al criticar cuanto tardó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en dar a conocer la gravedad de la pandemia de coronavirus en México, ya que fue acusado de estar “desinformado”.

Diego Luna enoja a AMLOVERS

El actor mexicano compartió un fragmento de las declaraciones del subsecretario, Hugo López-Gatell - publicado por Víctor Trujillo -, donde pedía a los mexicanos no salir de casa para prevenir más contagios de coronavirus, con una crítica a AMLO.

“Se tardaron en decírnoslo así de claro, pero llegó, #QuedateEnCasa , no hay de otra. Y si tú puedes, apoyar a los que hoy la tienen más difícil. Vamos a cuidarnos”.

Se tardaron en decírnoslo así de claro, pero llegó, #QuedateEnCasa , no hay de otra. Y si tú puedes, apoya a los que hoy la tienen más difícil. Vamos a cuidarnos. https://t.co/NFJE3ok3m2 — diego luna (@diegoluna_) March 29, 2020

Aunque el tweet original de Diego Luna alcanzó los 2.8 mil retweets y más de 11 mil likes, el nombre del actor de cine se volvió tendencia en Twitter por no estar al tanto de la situación de México, ya que internautas aseguraron que las recomendaciones para no salir de casa no son nuevas.

Diego Luna atacado en Twitter

Diego Luna se mantuvo como tendencia durante varias horas por su apoyo pasado a AMLO y como ahora le daba la espalda ante la crisis por coronavirus, sin estar informado de la situación en México.

*Diego Luna*

1.-Ya nos habían dicho que llegaríamos a Fase 3.

2.-Ya nos habían dicho que no se podía evitar pero si aplanar la curva de esta epidemia.

3.-Lo dicho en esa conferencia no es nada nuevo, solo repitieron lo que con �� explicaron conferencias atrás. https://t.co/HsqBZg5UuV — Nubia�� (@NubiaArizaga) March 29, 2020

Diego Luna

Lo que nos faltaba, un nuevo experto epidemiologo del espectáculo �� — laslolaslo (@laslolaslo1) March 29, 2020

Oye mi Diego dejate de informarte con brozo y mejor ponte a hacer una campaña de difusión seria o como quieras y vete aflojando tu y tus amigos una lana para los que se van a quedar sin chamba.#"Diego Luna" — giltovar1 (@giltovarl) March 29, 2020

Sin embargo, otros usuarios de Twitter defendieron a Diego Luna, debido a que AMLO pedía a las personas seguir saliendo o abrazándose pese a que ya se registraban casos de coronavirus en el país, llevando la contraria a su equipo en el sector salud.

Qué chido que por primera vez en años digas algo medianamente sensato y los chairos #CacaLovers salgan a ponerte tu putiza.



Ni modo, la razón no existe con los Morenos.



Ahora entenderás que significa ser oposición en tiempos del #CacasObrador — Dr Cucaracho (@DrCucaracho) March 29, 2020

Además de DIego Luna, otros famosos de México atacaron a AMLO por dichas declaraciones y por no reconocer la gravedad de la pandemia de coronavirus; entre los más destacados estuvo la misma Thalía, quien a diferencia del actor fue apoyada por los internautas, aunque muchos se sorprendieron por ver a una princesa del pop meterse en la política.