Diego Luna ORGULLOSO de protagonizar una nueva serie de Star Wars

Diego Luna viajó a Londres para comenzar las grabaciones de la nueva serie de Star Wars sobre Cassian Andor, personaje al que interpretó en ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ en 2016 y en entrevista para el sitio EFE contó cómo se siente al respecto.

“Esto apenas arranca y tendré mucho más que decir pronto. Por ahora, solo la emoción de estar de vuelta y el compromiso que tengo con este proyecto al que le tengo todo el cariño”, declaró Diego Luna, quien no pudo evitar contener la emoción al hablar de este nuevo proyecto que realizará en colaboración con Disney+.

Star Wars lanzará una serie sobre Cassian Ando, personaje interpretado por Diego Luna.

El actor, quien protagonizó la serie ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ junto a Felicity Jones, ahora encabeza una serie sobre Cassian Andor, proyecto con el cual la franquicia de George Lucas busca repetir el éxito que obtuvo con ‘The Mandalorian’.

Diego Luna compartirá créditos con Adria Arjona, Stellan Skarsgard, Genevieve O’Reilly, Denise Gough o Kyle Soller, además de contar con la presencia de Tony Gilroy como guionista.

“Estoy enfocado en dar lo mejor de mí para que este proyecto me represente, para que este proyecto sea un proyecto con el que yo me sienta satisfecho. Y vamos por buen camino, estoy trabajando con Tony Gilroy, que es alguien que admiro mucho. Estoy rodeado de un equipo maravilloso frente y detrás de la cámara”, añadió.

Diego Luna no tiene miedo a ser comparado

Diego Luna dice estar muy orgulloso de protagonizar la nueva serie de Star Wars.

Por último, Diego Luna reveló que no tiene una presión adicional al respecto de la serie de Cassian Andor ni tampoco piensa en si este proyecto superará el éxito que tuvo la serie ‘The Mandalorian’, pues asegura que no depende de él sino del público.

“No, yo no veo así la vida… Las metas que me pongo no tienen que ver con eso. La popularidad o no es algo que llega y que, en realidad, poco depende de ti, Uno tiene que trabajar con toda la energía y la convicción de que entiendes por qué estás ahí y que es lo quieres lograr”, finalizó el actor mexicano.

