Diego Dreyfus envió mensaje contundente a Nodal ¿sí se le subió la fama?

Diego Dreyfus es un coach de vida que ha sido sumamente criticado debido a su relación con el Chicharito Hernández, pues, para los fans del futbolista este personaje es quien lo ha llevado a perder su éxito como jugador, pero ahora, parece tener en la mira a Christian Nodal, ¿lo convencerá de unirse a su filosofía?

En La Verdad Noticias te recordamos que tras su amistad con Diego, el Chicharito perdió el nivel futbolístico y que incluso dejó a su esposa Sara Kohan, ¿será simple coincidencia o tuvo que ver algo el coach?

Anteriormente te contamos que Dreyfus se despojó de su ropa; sin embargo, ahora te diremos qué opina sobre si a Nodal se le subió o no la fama.

Diego Dreyfus manda halago a Christian Nodal

Hace poco se criticó al cantante mexicano Nodal por rechazar colaboraciones con diferentes artistas, de ahí, surgió la idea de que, tras su fama y noviazgo con Belinda, el cantante mexicano ahora ya se le subió la fama; aunque, él aclaró en un video que no se trata de eso, sino que simplemente no cantaría con alguien con quien su estilo de música no le guste.

Ante eso el coach de vida envió un halago a su decisión por medio de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde respaldó la decisión del novio de Beli, pues dijo que, su actitud no se trata de “soberbia” sino de crecimiento personal y que se debe siempre decidir desde el amor propio con quién sí y con quien no se va a compartir energía.

En su publicación Diego añadió el siguiente texto y etiquetó a Christian:

“Se le subió a Christian Nodal?¿Se le habrá subido a @nodal o te estás proyectando?”

Y agregó:

“Ve este video y etiqueta a ese amigo que criticaste sin realmente conocerlo.”

¿A qué artista ha rechazado Christian Nodal?

Nodal. Foto: eluniversal.com.mx

Uno de los casos más sonados de rechazo del cantante ha sido al vocalista de Grupo Firme, quien se lo tomó muy personal porque es uno de sus admiradores, y reconoció que le dolió mucho que su ídolo lo rechazara, tiempo más tarde, Nodal le envió un video pidiendo perdón si es que sus palabras lo hirieron y le aclaró que no se trata de que lo vea menos, sino que su estilo no le gusta, incluso, reveló que habló con él personalmente para disculparse.

Otros de los cantantes con quien dejó claro que no participará son:

Danna Paola

El rapero Alemán

Becky G

Natanael Cano

