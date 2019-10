Diego Boneta se compara con Leonardo DiCaprio ¿ya no quiere ser Luis Miguel?

Diego Boneta es uno de los actores y cantantes mexicanos más populares de los últimos años, y es que, el actor que se dio a conocer a través del reality show “Código F.A.M.A” en Televisa cerca del 2005, donde también salieron personalidades como Jesús Zavala mejor conocido como ‘Hugo Sánchez’ o María Chacón que actualmente se desempeña en teatro musical.

Pero Diego Boneta ya no es el mismo niño que participaba en código fama, de hecho, el actor, ya es todo un hombre hoy en día, y es que hace un año lo pudimos ver en uno de sus mejores momentos, interpretando a Luis Miguel, en la serie homónima, papel que muchos pensaron que le quedaría grande, pero que, por el contrario, ha sabido realizar de manera impecable, ganándose el cariño y respeto de los espectadores.

Por si fuera poco, el interpretar a Luis Miguel, ahora se ha querido poner en los zapatos de Leonardo Di Caprio, y aprovechó el Halloween para hacerlo, ya que, junto con un amigo se disfrazaron de los protagonistas de Once Upon a Time in Wonderland, causando sensación entre los internautas.

“Once Upon A Time On Halloween �� ��”, publicó Diego Boneta en su Instagram.

La imagen ha recibido más de 50 mil me gusta, de los fanáticos de Diego Boneta, quienes no han dudado en asegurar que el mexicano es, incluso más guapo, que el propio Leonardo Di Caprio.

“Que guapo estar”, “Como dos gotas de agua”, “Que precioso, estás más guapo tú”, “Leonardo Di Caprio no te llega ni a los talones”, le comentaron a Diego Boneta.

No cabe duda que el disfraz de boneta fue muy original, sencillo e inesperado, digno de su más de 3 millones de seguidores, quienes se dan un taco de ojo, pero también están al pendiente de las publicaciones del cantante.

