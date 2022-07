Diego Boneta responde a las críticas por su video cantando

Diego Boneta enfrenta las criticas por su polémico video cantando.

En una reciente entrevista Diego Boneta habló de las críticas que afrontó luego de que se viralizó un video donde cantaba en un karaoke y sobre las comparaciones que ha enfrentado con Luis Miguel, luego de interpretarlo en su bioserie.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el cantante y actor aseguró que en el video se la estaba pasando muy bien con sus amigos, por lo que no prestó atención a la afinación.

“Creo que los tequilas me traicionaron con esa canción de Frank Sinatra, pero la verdad es que la estaba pasando bien con mis amigos” dijo.

Diego Boneta responde a las críticas

Esto es lo que dice Diego Boneta de las críticas.

En su encuentro con la prensa, el actor Diego Boneta recriminó que no se viralizaron las canciones que sí interpretó de forma correcta y reveló que no le prestá atención a las críticas por su voz.

“No era un concierto, no era nada, se me hizo curioso porque no sacaron las otras canciones que sí me salieron bien” dijo.

De igual forma, Diego Boneta afrontó los comentarios que aseguran que el actor intenta “apropiarse” de la personalidad de “El Sol”.

“En cuanto al tema de Luis Miguel son canciones que vengo escuchando toda la vida. A los 12 años canté La chica del bikini azul y no voy a dejar de cantar y escuchar esas canciones”.

Te puede interesar: Diego Boneta: Este tiempo tarda en que lo caractericen como Luis Miguel

Diego Boneta ya no quiere ser Luis Miguel

Recordemos que el cantante y actor Diego Boneta aseguró que quiere dejar atrás su papel como Luis Miguel y seguir dedicándose a actuar.

“Yo creo que lo más complicado de la serie fue meterme psicológicamente en esas situaciones que a él le tocó vivir, a casi 50 años, porque son cosas que no me han tocado a mí” dijo en su momento.

De igual forma Diego Boneta ha revelado que tiene intenciones de actuar en Hollywood, donde ya grabó una serie.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram