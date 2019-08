Diego Boneta a quién recordamos por haber egresado del Reality Show “código fama” hace algunos años, ya no es el mismo niño que veíamos en ese programa, si no que hoy en día lo vemos muy crecidito.

Y es que Diego Boneta es a quién más recordamos aquel reality show, pues ha tenido grandes éxitos como desde participar en rebelde, hasta su reciente interpretación como Luis Miguel, personaje para el que se preparó muy arduamente.

Diego Boneta no sólo es sinónimo de talento, sino que además está guapísimo y nos lo demostró en una imagen que publicó en Instagram, donde aparece posando en la fachada de un sitio en chile.

Diego Boneta muestra sus musculosos brazos posando en Chile

"Enamorado de Chile... Fell in love with Chile ����...” public el actor y cantante.

La fotografía logró rápidamente 228 mil likes en menos de tres horas, y comentarios de sus fanáticos donde le dicen todo tipo de albur.

“Enamorada de tu chile... a caray me traicionó el auto corrector (La neta no, si lo escribí de corazón)”, “Eres la sustancia más compleja que conozco, ¡contigo no sé cómo reaccionar!��”, comentaron los fans en la publicación.

Y es que la fotografía fue tomada por Mayte Rodríguez, pareja del actor, a quien sus fanáticos felicitaron por lucir enamorados.

“que bello �� lo mejor que te has Enamora de una hermosa Mujer..�� sean Felices por siempre �� Dios los bendiga”, le dijeron.

Diego Boneta cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, y de hecho son muy pocos los que le faltan para llegar a cuatro millones followers, que seguramente se deleitaran día a día con sus candentes, tiernas, y emocionantes publicaciones.

Muchos rumores se han dado sobre la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, pero hasta ahora no se sabe si el actor estará o no en ella, lo que sí estamos seguros es que tiene muchos proyectos en la puerta sobre todo en Estados Unidos

