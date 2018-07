Diego Boneta impacta con sensual foto tras final de serie 'Luis Miguel'

El actor Diego Boneta, famoso por interpretar a Luis Miguel en la exitosa serie de Netflix impactó a sus seguidores con una foto sin playera. Rápidamente obtuvo cientos de comentarios de sus fans, en donde alagaban sus abdominales.

"lilyanagallardo_Dios mío ��so sexy y guapísimo so in love with you Diego ����❤️������"

"kathiayEnséñame que hay debajo de esos shorts negro amor mío bebiño de mi Amor (no soy Kathia)"

"mayetta44Yo no tengo ninguna excusa para ti, puedes hacer ejercicio encima de mi cariñ[email protected]"

Por otra parte sus seguidoras cuestionaron a Diego sobre la serie de Luis miguel ya que no está claro si continuará otra temporada.

Esto aun no ha sido aclarado oficialmente.