Diego Boneta confiesa el consejo que le dio Luis Miguel sobre su vida privada(VIDEO)

Diego Boneta se está consolidando como uno de los actores con más popularidad en Latinoamérica gracias a la interpretación que hizo de Luis Miguel en la serie biopic de Netflix.

En una entrevista que le hicieron en Argentina el joven actor comentó a cerca de su carrera actoral, ya que debido a su éxito es conocido en cada rincón y se pasa exaltando a sus tantos seguidores; por lo que comenta:

“Llevo 16 años haciendo esto. Me ha ido bien pero he tenido momentos difíciles. No siempre es así. Una chica se tatuó hasta mi firma. ¡Yo no lo podía creer! Es una pasión y un furor que me encantan”