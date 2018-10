Diego Boneta confiesa; “Todavía no está confirmada al cien por ciento la segunda temporada..."

Mucho se ha especulado respecto a la segunda temporada de la exitosa serie de “Luis Miguel”, por lo que el actor y protagonista, Diego Boneta hizo interesante revelación.

Diego Boneta revela que la segunda temporada expondrá el éxito internacional de LuisMi

El actor Diego Boneta reveló que aún no se ha confirmado al cien por ciento la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, sin embargo, él ya sabe que la siguiente entrega será aún mucho mejor que la primera.

Además, el mexicano quiere que el rodaje ocurra en Argentina, un país muy importante para “El Sol” a nivel personal y profesional.

“Todavía no está confirmada al cien por ciento la segunda temporada. Pero me llevo mucho (de su visita a Argentina) y ojalá que filmemos aquí”, comentó Boneta.

Diego Boneta también comentó…

“Lo que pase en la segunda temporada será posiblemente mejor que la primera; hay tanta información que muy poca gente sabe, saben menos de esa etapa que de su infancia. “No hay libros, no hay nada, está todo el lado del glamour, el ascenso, cuando la rompe a nivel internacional con Frank Sinatra, pero también hay una onda del Padrino II que se hace muy interesante. Lo que sí te puedo decir es que es una temporada muy difícil de escribir, tiene que estar muy bien hecha, no me quiero apresurar, pero tiene que estar muy bien hecha”.

Diego Boneta reveló a un importante medio, que la segunda temporada incluirá información que Luis Miguel le confesó sólo a él.

“Son cosas que él me contó a mí pero no sé en qué va a terminar. Él está de gira ahora, yo estuve rodando y entre el cambio de horario como que no pudimos hablar. Es muy importante que esté bien escrito porque es más delicada esta temporada, tiene que hacerse un trabajo de investigación, de entrevistas y esas cosas no se pueden apresurar”.

Sobre su relación con "El Sol", Diego confesó que entre él y Luis Mi hay una gran complicidad.

“De entrada, cuando lo conocí le dije que admiraba mucho su valentía, de estar abierto a contar algo que era tan difícil. Que no quería usar esa información en su contra ni vendérsela a nadie, sólo quería hacer mi trabajo lo mejor posible. Le dije que se me hacía increíble poder contar con él para hacerlo, porque muchas veces, cuando se hacen estos proyectos, el artista ya no vive.

“Le di a entender que podía confiar en mí, que era importante que él supiera cuáles eran mis motivos y de ahí él también entendió lo especial que era tener esas charlas y se hizo una complicidad increíble. A veces me decía: ‘Eso te lo digo a ti para que sepas, pero no quiero que salga en la serie’. Y yo lo respeté mucho de la misma manera en que me gustaría que se me respete. Eran temas bastante delicados”.

No queda la menor duda de que la pareja de actores, tiene una relación de amistad muy estrecha, por lo que esperamos verlos pronto nuevamente.