Diego Boneta celebra su cumpleaños y recibe INESPERADA sorpresa

Diego Boneta se encuentra en Canadá, rodando su próxima película, por lo que el protagonista de Luis Miguel: La serie, tuvo que trabajar en su día de cumpleaños. El actor ha llegado a los 29 años, siendo coqueto y próspero, pero, sobre todo, siendo uno de los actores mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

Diego Boneta está pasando por un gran momento en su vida, pues tiene a lado suyo a la modelo y actriz chilena Mayte Rodríguez, quien es su novia oficial desde hace algunos meses, quien obviamente no se iba a perder el cumpleaños de su pareja.

Es por ello que Mayte Rodríguez viajó hasta Canadá y sorprendió a Diego Boneta en su cumpleaños, dándole una calurosa y conmovedora felicitación, a lado de los compañeros de Boneta en su película.

Diego Boneta celebra su cumpleaños y recibe INESPERADA sorpresa

“Feliz cumpleaños. Gracias por estar en mi vida y hacerme muy feliz”, publicó Mayte Rodríguez en una fotografía con Diego Boneta en su cuenta de Instagram.

Diego Boneta se encuentra grabando la película llamada Die in a Gunfight, misma que aún no tiene fecha de estreno, pero que mantendrá a Diego Boneta en Canadá trabajando hasta final de este año, por lo cual no podrá pasar su cumpleaños en México.

Vale la pena aclarar que Diego Boneta ha tenido un año 2019 lleno de éxitos, siendo la imagen promocional de varias marcas, así como nuevos proyectos en puerta.

Diego Boneta celebra su cumpleaños y recibe INESPERADA sorpresa

De hecho, Diego Boneta ya ha compartido en sus cuentas oficiales varias imágenes de su nueva película, misma que ha causado buenas impresiones en el gusto del público, quienes siguen a Diego desde que estaba en Código FAMA.

Te puede interesar: Diego Boneta revive su audición en código F.A.M.A ¡Nació para ser Luis Miguel!

El intérprete de “responde” cuenta con 3.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes día a día están al pendiente de sus publicaciones, para enterarse de lo nuevo en la vida de Diego Boneta.

Únete a nosotros en Instagram