Diana Zambrano golpea a Frida Urbina y la llama hipócrita

Este nuevo reality show de MTV denominado La Venganza de los Ex VIP, está empezando con mucha intensidad ya que en la primer fiesta de los famosos influencers, se desató la furia de Diana Zambrano quien se le fue a los golpes a la actriz Frida Urbina por coquetearse con su ex pareja Brandon Castañeda.

Como su nombre lo indica, este reality show involucra a famosos con sus ex parejas pero no muchos tienen la capacidad de tolerar la presión y más si hay alcohol de por medio tal y cómo sucedió con Diana, quien no soportó ver al hombre con la actriz Frida y optó por golpearla. Además recientemente dijo que lo volvería a hacer y la llamó hipócrita.

“Me provocó y lo volvería a hacer, le volvería a pegar”, dijo.

En su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Brenda mencionó que actualmente no existe una amistad con Frida y “cómo me voy a llevar con una pinche vieja doble cara. Es muy zorr4”, fueron las palabras de la joven mexicana.

La Venganza de los Ex VIP por MTV

En el primer episodio del programa nos presentaron a los integrantes y de inmediato Zambrano dejó en claro que seguía enamorada de Castañeda exhortando a sus compañeras a no acercarse a él, amenazándolas con golpearlas si llegaban a tener algún coqueteo.

Sin embargo, desde que Frida llegó a la casa, acaparó la atención de varios de sus compañeros, entre ellos Brandon con quien de inmediato la mandaron a una cita romántica que prendió la llama entre ellos y aunque Urbina prefirió no besar a su compañero, Diana seguía muy alterada, hasta que no pudo más y golpeó a la actriz.

¿Quién es Frida Urbina?

Frida Urbina es una joven actriz que comenzó su carrera en Televisa en diferentes programas como La Rosa de Guadalupe, Cómo dice el dicho, entre otros. Suele hacer papeles de villana además que su increíble cuerpo, levanta suspiros en sus redes sociales.

